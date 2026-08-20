İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE Belediyesi, Gençlik Merkezleri'nde eğitim alan 860 öğrencinin üniversiteye yerleşmeye hak kazandığını duyurdu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 'Belediyemiz bünyesinde uzman hocalarımız eşliğinde üniversiteye hazırlanan ve zorlu bir sürecin sonunda çok güzel bölümlere yerleşen, aydınlık Türkiye'nin teminatı 860 gencimizin başarısı bizler için büyük bir gurur tablosudur. Gençlerimize bundan sonraki süreçte de Sancaktepe Belediyesi olarak her türlü imkânı sunmaya devam edeceğiz. İnşallah gelecek yıl çok daha büyük başarılarla gençlerimizin sevincine ortak olacağız' ifadelerini kullandı.

Yıl boyunca Gençlik Merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin yerleştikleri bölümlere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Tıp: 6

Hukuk: 6

Diş Hekimliği: 4

Psikoloji/PDR: 9

Mühendislik: 65

Eğitim Fakültesi: 26

Sağlık Bölümleri: 232

İİBF: 85

İletişim Fakültesi: 20

İlahiyat: 16

Diğer Bölümler: 391