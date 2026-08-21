Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini aldı. Yaklaşık 9 bin 500 başarı sıralamasıyla 30 öğrencinin yerleştiği fakülte, devlet üniversitelerinin tıp fakülteleri arasında 27'nci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla geçen yıl kurulan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu yıl ilk öğrencileriyle eğitim hayatına başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından fakültenin doluluk ve başarı sıralaması da belli oldu. BEÜ Tıp Fakültesi, yaklaşık 9 bin 500 başarı sıralamasıyla 30 öğrenci alarak Türkiye'deki devlet üniversitelerinin tıp fakülteleri arasında 27'nci sırada yer aldı. Fakülte, özellikle başarı sıralaması ilk 10 bin içerisinde bulunan öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

İLK 15 BİNE 50 BİN TL BURS

Türkiye genelinde ilk 15 binlik başarı sıralamasına girerek Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih eden öğrencilere ayrıca Eren Vakfı tarafından aylık 50 bin TL burs da verilecek. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yerleştirme sonuçlarının fakülte açısından önemli bir başarı olduğunu belirterek, '2 gün önce yerleştirme sonuçları netleşti. İyi bir seviyede öğrencilerimizi yerleştirmiş olduk. Türkiye'de birçok tıp fakültesini geride bırakarak, tüm devlet tıp fakülteleri arasında 27'nci sırada tıp fakültemiz kapattı. Yaklaşık 9 bin 500'lük başarı sıralamasıyla 30 öğrencimizi almış olduk' dedi.

İLK 3 YIL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİM GÖRECEKLER

Fakültenin eğitim altyapısına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Rektör Elmastaş, öğrencilerin ilk 3 yıl eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde alacağını söyledi. Bitlis'teki eğitim altyapısına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü, morfoloji binasının yapımına başlandığını ve araştırma hastanesinin inşaat sürecinin devam ettiğini belirten Rektör Elmastaş, morfoloji binası ve araştırma hastanesinin 2028 yılında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

ÖĞRENCİLER 2029'DA BİTLİS'E GELECEK

Öğrencilerin 2029 yılından itibaren Bitlis'te eğitimlerine devam edeceğini de belirten Rektör Elmastaş, 'Araştırma Hastanesi ile morfoloji binasının 2028 yılında tamamlanmasının ardından öğrencilerimiz inşallah 2029 yılından itibaren Bitlis'e gelecek ve Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecekler' dedi. Tercih döneminde fakülteye yoğun ilgi olduğunu da belirten Rektör Elmastaş, özellikle ilk 10 bin içerisinde yer alan öğrencilerden çok sayıda başvuru ve telefon aldıklarını söyledi.

BURS İMKANI TALEBİ ARTIRDI

Burs ve İstanbul Üniversitesi avantajının ilgiyi artırdığını kaydeden Rektör Elmastaş, tıp fakültesinin yoğun ilgi görmesinde iki önemli faktörün öne çıktığını, bunlardan ilkinin Eren Vakfı tarafından sağlanan burs olduğunu belirterek, 'İlk 15 bine giren tüm öğrencilerimize aylık 50 bin lira burs verilecek. Bu önemli bir faktördü. Diğer önemli faktör ise ilk üç yıllık eğitimin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görülecek olmasıydı. Bu iki faktör özellikle etkili oldu' diye konuştu. (DHA)