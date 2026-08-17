Ayşenur DEMİRTAŞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), ikinci kez uygulandı.

ÖZYES, 2024 yılından itibaren üniversitelerin kendi bünyelerinde gerçekleştirdiği özel yetenek sınavlarının yerine ÖSYM tarafından merkezi olarak uygulanıyor. 2026-YKS Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı, 15-17 Ağustos tarihleri arasında her gün 2 oturum olmak üzere gerçekleştirildi. Bu yıl sınava 24 bin 381 aday başvurdu.

ADAYLAR KAMERA DESTEKLİ KONTROLDEN GEÇTİ

Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınav öncesinde adaylar güvenlik kontrolünden geçirildi. Elektronik cihazlarla sınav alanına girişe izin verilmezken, adayların üzerleri ve yanlarında bulunan eşyalar kontrol edildi. Adaylar, girişte kamera destekli kontrol sisteminden geçirilerek sınav alanına alındı.

36 İLDE, 44 SINAV MERKEZİNDE UYGULANDI

2026-ÖZYES, 36 ilde 44 sınav merkezi, 48 bina ve salonda toplam 6 oturumda uygulandı. Büyükşehirlerde sınav merkezi sayıları artırılırken, 2025 yılında ÖZYES'in düzenlenmediği; Çanakkale, Çorum, Kastamonu, Muş, Sivas ve Tekirdağ da bu yıl sınav merkezleri arasına dahil edildi. Sınav, fiziki yeterlilik testi şeklinde uygulandı. Adaylara uygulamalı sınav için 2 hak verilirken, en iyi dereceleri değerlendirmeye alındı. Engelli adaylar da uygulamalı sınava iki kez girerek en iyi derecelerini kullanabildi.

OTURUMLAR 210 DAKİKA SÜRDÜ

Sabah oturumları 09.00'da başlayıp 12.30'da, öğleden sonraki oturumlar ise 14.30'da başlayıp 18.00'de sona erdi. 2026-ÖZYES sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak. (DHA)