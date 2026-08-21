Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde alternatif ürün arayışına giren üreticiler, deneme amaçlı ektikleri şeker fasulyeden elde ettikleri verim üzerine ekim alanını genişletti. Başlangıçta 1 dönümde yapılan üretim, 5 yıl içinde yaklaşık bin dönüme ulaştı.

Yenişehir ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde çiftçiler, 2021 yılında tavsiye üzerine 1 dönümlük arazide şeker fasulyesi üretti. Ürünün verim ve kalitesinden memnun kalan mahalleli, zaman içerisinde ekim alanlarını artırdı. Aradan geçen 5 yılda bölgedeki çiftçiler, toplamda bin dönümlük alanda şeker fasulyesi üretip, tohum üretimine geçti. Fasulye üretimi sayesinde çiftçinin para kazandığını ve yüzlerinin güldüğünü söyleyen Mahmudiye Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz, 'Özellikle sulu tarıma geçtikten sonra 1 dönümlük bir tarlada şeker fasulye üretimi gerçekleştirdik. Alınan sonuç mükemmel olunca 5 yıldan bu yana yaklaşık bin dönümlük bir arazide üretimi artırdık. Biz kooperatif olarak mahalle sakinlerimizi bu ürünü ekmeleri konusunda tohum temininden tüccar bulmasına kadar her türlü desteği sağlıyoruz. Hedefimiz ekim miktarını 3 bin dönüme çıkarmaktır. Çevre köylerimizde de ekim yapılıyor ancak bizim köyümüzdeki gibi lezzetli olmuyor. Allah bereket versin bu sene kazancımız çok iyi. Ürettiğimiz fasulyenin tohum üretimine de başladık ve dileyen herkese tohum satışı da yapıyoruz' diye konuştu.

'KÖYÜMÜZE CANLILIK GELDİ'

Fasulye eken üretici İbrahim Ceylan ise 'Fasulyemiz dipfriz de uzun süre durabiliyor, 15 dakika gibi kısa bir sürede pişiyor ve kesinlikle gaz yapmıyor. Bu özellikleri nedeniyle mutfaklarda en çok tercih edilen ürün oldu. İyi ki şeker fasulye ekmişiz. Üreticimiz bir nebze olsun para kazandı. Bu sayede köyümüze bir canlılık geldi. İnşallah önümüzdeki dönem ekim daha da fazlalaşır' dedi. (DHA)