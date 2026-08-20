Esra GÜNTEPE-Ataberk KURT / İSTANBUL, ( DHA) - TÜRKİYE genelinde ilk 5'te yer alan öğrencilerin 4'ünü, ilk 100'de yer alan öğrencilerin ise 27'sini bünyesine katan İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye birincisi olan üç öğrencinin de tercihi oldu. YKS'de birinci olan ve derece yapan öğrencilerin tanıtımı için üniversitenin Kavacık kampüsünde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, dereceye giren öğrenciler konuşurken, üniversitenin eğitim olanakları ve 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin başarı tablosu paylaşıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2026 yerleştirme sonuçlarına göre dereceye girerek kendilerini tercik eden öğrencileri bir araya getirdi.

Türkiye genelinde ilk 5'te yer alan öğrencilerin 4'ü, ilk 100'de yer alan öğrencilerin 27'si eğitim hayatını İstanbul Medipol Üniversitesi'ni sürdürme kararı aldı. Türkiye birincisi olan üç öğrenci de Medipol Uluslararası Tıp Fakültesi'ni tercih etti. Şampiyonların tanıtıldığı basın toplantısında, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla ortaya çıkan başarı tablosu değerlendirilirken, dereceye girerek İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler ve kendilerine sunulan akademik imkânlar da kamuoyuyla paylaşıldı.

'GÜÇLÜ AKADEMİK YAPIYLA BÜYÜYEN ÜNİVERSİTE'

Toplantıda konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, üniversitenin akademik yapısı, eğitim altyapısı ve araştırma vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 40 bini aşkın öğrencisi, 1500 akademisyeni ve 200'ün üzerinde programıyla Türkiye'nin en büyük üniversiteleri arasında yer aldıklarını belirten Prof. Dr. Güntürk, 'Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne kaliteli eğitim ve araştırmaya önem vermiş; modern kampüsleriyle, gelişmiş laboratuvar altyapısıyla, nitelikli akademik ve idari personeliyle güçlü bir eğitim ve araştırma ekosistemi oluşturmuştur' dedi. Prof. Dr. Güntürk, Medipol'ü tercih eden ve yeni bir eğitim yolculuğuna başlayacak tüm öğrencilere başarılar diledi.

ÜÇ TÜRKİYE BİRİNCİSİ MEDİPOL TIP'I TERCİH ETTİ

2026 YKS yerleştirme sonuçlarında Türkiye birincileri arasında yer alan öğrencilerden üçü İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ni tercih etti. Üniversitenin kabul ettiği 27 Türkiye dereceli adayın tamamının Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleştiği belirtildi. Şanlıurfa'dan gelen kuzenler Muhammet Fatih Akbaş ve Osman Murat Akbaş da Türkiye birincileri arasında yer aldı. TÜBİTAK ek puanıyla sayısal Türkiye birincisi olan Muhammet Fatih Akbaş, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ne girdi.

'DÜZENLİ ÇALIŞARAK KAZANDIM'

Sınav sürecine ilişkin konuşan Muhammet Fatih Akbaş, 'Ben TÜBİTAK ek puanıyla sayısalda Türkiye birincisi oldum. İstanbul Medipol Uluslararası Tıp Fakültesi'ni tercih ettim.Sınav süreci zorlu ve yıpratıcıydı açıkçası. Biraz inişli çıkışlı bir süreç oldu diyebilirim. Düzenli bir şekilde çok çalıştım. Hep not tuttum. Mutluyum, ailemin mutluluğu beni daha mutlu etti diyebilirim. İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih etmemdeki en büyük faktör; üniversitenin öğrenciye kattığı araştırma vizyonu diyebilirim ve aynı zamanda bize sağladığı yurt dışı imkanları diyebilirim. Hazırlanacak olanlara önerim bir eylemde bulunuyorlar. Bunun için öncelikle bir amaç belirlesinler, bir hedef belirlesinler. Düştükleri zaman onları motive edecek bir amaçları olsun' ifadelerini kullandı.

'AİLEMİN GURULANDIĞINI GÖRMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Osman Murat Akbaş ise 'Türkçe Matematik puanıyla 2026'da Sayısal Türkiye birincisi oldum. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleştim.Stresli bir dönemdi sınav sonucunu beklemek ve uzun bir maraton bitmesinin sonucunda çok rahatladım. Ailemi mutlu ettim. Onların gururunu gördüğüm için çok gururlandım. Bu duyguları hissediyorum. Medipol'ü tercih etmemin aslında en büyük sebebi vizyonları. Çok fazla geleceğe bakış açısı olarak, geleceğe dair çalışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda yurt dışı imkanını çok fazla sağlıyorlar. Öğrencileri arasında çok iyi bir network var ve öğrencilerin üzerine çok düşüyorlar. Benim burayı tercih etme sebebim bunlardır. Araştırma üzerine ilerlemek istiyorum. Dünyaya ve ülkemize yeni bir şeyler katmak istiyorum. Gelecekte de bu yönde çalışma yapmak istiyorum. Sınava hazırlanan öğrencilere söylemek isteyeceğim, morallerini bozmasınlar. Her zaman düşebilirler. Keza ben de çok fazla kötü yaptığım zamanlar oldu, kötü olduğum zamanlar oldu. Fakat önlerine baksınlar. Her zaman bir yolları vardır, çabalamaya devam etsinler' diye konuştu.

'YURT DIŞI BURS OLANAĞI OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİM'

Eşit Ağırlıkta Türkiye 43'üncüsü olan Mehmet Ozan Doğrul, Mehmet Ozan Dormul, İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yapay Zeka Bölümü'ne yerleşti. Dormul, 'Sınavda Türkiye 44'üncüsü oldum eşit ağırlık alanında. Sene başından beri ilk binde olacağıma emindim zaten bininci olsam da üzülmezdim, 2'inci olsam da üzülmezdim. O yüzden 44'üncü olduğuma üzüldüm, üzülmedim diyebilirim. Sadece fazladan 4 yanlışım geldi. Medipol'ün bize sağladığı imkanlar; bursu, yurt dışı, yurt olanakları çok iyi. Ve ayrı olarak bölüm de, bu Türkiye'de ilk defa açılan bölüm; Yapay Zeka ve İşletme. Benim hayallerimdeki mesleğe daha yakın olduğunu düşünüyorum. Buradan ilerlemek benim için daha iyi olacaktı. Yani normalde de işletme, ekonomi düşünüyordum ama normal bir işletme, ekonomiden çıktıktan sonra özel sektörde çalışmak benim hayalim değildi açıkçası. Burada yurt dışında doktoramı yaptıktan sonra kendi hayalime yönelmek istiyorum. Sınava hazırlanacaklara en çok söylemek istediğim şey; mentallerini sıkı tutmaları. Yani her daim hedefleri neyse hedeflerini başaracaklarına inansınlar. Ben eşit ağırlığı seçtiğim günden beri ilk binde olacağıma emindim. Sınav anı, sınav zamanı da hiç şüphem olmadı yani. Derslerimi iyi dinledim, hocalarımın dediklerini yaptım, derece de böylece geldi' ifadelerini kullandı.

'KAZANMAK İÇİN PES ETMEMEK LAZIM'

Berra Cansu Öztürk de '2026 YKS'de eşit ağırlıkta 208'inci oldum. Sunulan imkanlar, çap yapma imkanı, aynı zamanda öğrencinin kendini geliştirmesi için her şekilde açık oluşu Medipol Üniversitesini tercih etmemdeki en büyük etken oldu. Bunun tek çözümü çok çalışmak ama aynı zamanda pes etmemek. Hani belki bir hafta boyunca çalışmak istemeyecekleri zamanlar olacak ama o yolun sonuna kadar gitmeleri lazım' dedi.