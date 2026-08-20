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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin alınan fethi kabir kararı kapsamında, dün açılan mezardan alınan örnekler, Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından alınan örnekler, Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yeniden getirildi. Örnekler, kazılan mezara defnedildi. Adli Tıp Kurumu tarafından, örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanacağı öğrenildi. (DHA)

İSTANBUL,(DHA)- ESKİ Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yapılan fethi kabir işlemi nedeniyle mezarından çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

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