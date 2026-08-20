Selçuk BAŞAR-Nurgül GÜNAYDIN/ TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonu değerlendirmesinde, 'Sonuçta 90 dakikanın sonunda iki tane olumsuz şey var. Biri tabii ki skor, diğeri de Chibuike'nin kırmızı kart görmesi. Ama oyunla ilgili konuştuğumuzda belki ilk yarının 5-10 dakika söylenebilir daha da fazla söylenemez. Rakibin tamamen savunduğu ve bizim hücum yapma girişimimizin olduğu bir maç. Çok pozisyona girdiğimiz bir maç. Bugün nasip olmadı gollerimiz olmuş olsaydı avantajlı skoru elde etmiş olabilirdik. Bugün nasip olmadı. Oyuncularımızın giren çıkan herkesin ellerinden gelen en iyisini yaptıklarını söyleyebilirim. Oyun hepimize daha iyi olacağız hissi verdi diye düşünüyorum. Özellikle tur için de evet zordu zaten şimdi avantajlı onlar. Ama biz Trabzonspor olarak oraya Avrupa Ligi'ne katılmak için, kazanmak için gideceğiz. Umarım öyle olur. Kolay gözükmüyor tabi. Ama bugün oynanan oyunun bıraktığı his değerli. Tabi Trabzonsporlu olarak beklentiler, burada gelen insanların coşkusu, heyecanı beklenti oyun olarak beklenti belki karşılandı ama sonuç istemediğimiz şekilde oldu. Bunu unutup hafta sonu zor bir maç var. Sakatlarımızın durumunu değerlendirip hemen sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Ama genel hatlarıyla 90 dakikanın bıraktığı izlenim olumlu. Yani daha iyi olacağız hissi zaten gözüktü' dedi.

'ÇALIŞTIĞIMIZ HER ŞEYİN KARŞILIĞINI BULDUK'

Tekke, karşılaşmada yedikleri golde bireysel ve pozisyon hataları yaptıklarını belirtirken, takımın genel oyunundan memnun olduğunu söyledi. Üçüncü bölgede yakaladıkları fırsatları değerlendirmekte zorlandıklarını ifade eden Tekke, 'Maç boyunca özellikle yediğimiz golde bireysel tabii ki hata var. İlk gelen ortanın gol olması... Geri gelirken ki konumlanmamızda hatalar oldu tehlikeli anlar yaşattılar, o 5-10 dakikalık dediğim süreç oydu zaten. Onun haricinde istediğimiz her şeyi en azından çalıştığımız şekilde karşılığını bulduk, gol hariç. Bazen futbolun da böyle bir şeyi var. İlk yarıda Paul'un çekildiği bir pozisyon var. Bu arada hakemin yönetimini de hiç beğenmedim onu da söylemem lazım. Ama vermiyor veya kırmızı kart biraz ağır gibi geldi bana' diye konuştu.

'BEN İYİYE GİTTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Skor olarak beklediğinin altında ama oyun olarak önde olduklarını söyleyen Tekke, 'Maçtan önce söylediğim şuydu; Evet duygu, ambiyans size bir şeyler verecek zaten, destek verecek zaten. Ama bu duyguyu oyunun içerisinde oyunla birleştirmeniz gerekiyor. Bana göre Muçi tek antrenman, Salah geçen maç ter antrenmanına katıldı bir yarım saat oynadı. Bu maçta 3 günde 3 antrenman, durumu gayet iyi. Genel hatlarıyla baktığınızda performansın altında kalan oyuncu sayısı azdı fakat üçüncü bölgede bitiricilikte biraz zayıf kaldık. O goller olmuş olsa bugün bambaşka bir şey konuşuyor olacaktık. Ben iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Oyuna baktığımızda, oyunun bütününe baktığımızda beklediğimin önünde gidiyoruz bence. Yani tekrar sayısı az, girenlerin coşkusu, isteği arzusu çok üst düzey. Trabzonspor olarak yeni kurulan, yeni gelen oyuncuların uyumu, oyunu, coşkusu bugün değerlendirdiğimizde bence çok olumlu gözüküyor. Daha iyi olacağız. Buna eminim. Ama şu söylemim de var; Buraları kazanarak geçmemiz lazımdı. İki maçta skor olarak beklediğimizin altındayız ama oyun olarak bence öndeyiz' ifadelerini kullandı.

'SANTRAFOR VE SERT BİR 6 İSTEĞİMİZ VAR'

Transfere ihtiyaç duyup duymadığı yönündeki soruya Tekke, 'Takımı kurarken mevkisel olarak baktığımda zaten beklentimiz hangi mevkide belliydi bu. Hatta santrafor, 6 numara ikisi arasında bir tercih yapma durumumuz var. Tabi burada hem bu varken hem de koşullar çok önemli. İstediğiniz oyuncuların durumu her zaman konuştuğumuz konu. Dolayısıyla oradaki beklentimiz devam ediyor. Bunun için de çok ciddi çaba da harcanıyor. Bu maçlara hazırlanırken önümüze gelen oyuncular, seçenekler hepsi izleniyor, değerlendiriliyor. Bu süreci yaşıyoruz. Aslında transfere erken iyi başladık, hızlı başladık. Ama doğallığında hep istediğiniz şeyler olmuyor. Orada sıkıntımız var. Yani santrafor, 6, ikisinden bir tanesini tercih etmek zorundayız. Çünkü sayısal olarak limit olarak doluyor kontenjan. Ben önce santrafor dedim ama olabilirse 6 da yani iyi, sert bir 6 isteğimiz, düşüncemiz var' dedi.

BORBELY: BURADAN İYİ BİR SONUÇLA AYRILIYORUZ

Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely, karşılaşmanın ilk yarısında daha iyi oynayan taraf olduklarını, ikinci yarıda ise Trabzonspor'un yaptığı oyuncu değişiklikleriyle baskısını artırdığını söyledi. Borbely, 'İlk yarı iyi olan bizdik, ikinci yarı ise rakibimiz ikinci yarı oyun planıyla birlikte birkaç oyuncu değişikliği yaptı. Bizi kendi alanımıza hapsetmeyi başardılar. Fakat biz kendi oyunumuzu oynadık. Bizim takımımız sahada çok disiplinliydi. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Bunun sadece ilk yarı olduğunu biliyoruz. Ve ikinci maçta da iyi bir sonuç alabilmek için çalışacağız' diye konuştu.