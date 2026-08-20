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Batrakov, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kulübü Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başlandığını açıkladığı 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u İstanbul'a getirdi. Batrakov ailesini taşıyan uçak, 14.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Rus futbolcuyu, havalimanında az sayıda Galatasaray taraftarı karşıladı. Batrakov, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdikten sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

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