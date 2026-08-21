AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA - Avrupa Gazetesi 21 Ağustos 2026 Baskısı dün gece çıktı, dağıtıldı. Londra'da açık olan tüm Türk marketleri, Süpermarket, Gıda Toptancıları bayilerinde bulabilirsiniz....‪ 25 Yıldır aynı heyecan ve istekle gazetemiz Londra’da her hafta basılıyor, dağıtılıyor. Avrupa Gazetesi Baskısı E-gazete sayfaları

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AVRUPA GAZETESİ 25 YAŞINDA

Her cuma günü tonlarca para verip matbaaya bastırdığımız gazetemizi sizler için tüm Londra çapında sunuyoruz ! Özellikle son 3 ayda kağıda ve elektriğe gelen zamlar sonucunda İngiliz matbaasının 3 kez zam yapması bizi yıldırmadı. Eminim bu zamları markette evde ofiste sizlerde maalesef hissediyorsunuzdur. Gazetemiz Avrupa'yı bastırmaya ve sizler değerli okurlarımız için her cuma dağıtmaya devam edeceğiz.

Tıpkı geçen 24 yılda olduğu gibi.

Okurlarımıza, bize destek veren herkese teşekkür ederim.

2002 yılında 21 Şubat günü gazetemizin ilk sayısında şöyle yazmıştık:

Merhaba size!

Ey yaşamın

tüm renklerini

dünyanın

dört bucağına

taşıyanlar...

Merhaba size!

Ey İngiltere’de,

Fransa’da,

Hollanda’da, Belçika’da

ya da acı vatan Almanya’da

yaşam mücadelesi

verenler...

Merhaba size!

Ey durmadan

daha güzel

bir gelecek

için didinen

umut dolu

insanlar...

Merhaba size!

Ey yurtlarından

binlerce kilometre

uzakta onuruyla

ayakta durmaya

çabalayan

milyonlar...

Merhaba size!

Ey ekmeği için

Eşinden

dostundan,

ailesinden,

uzakta sessiz

soluksuz

yaşayanlar...

Merhaba size!

Ey varolmaya

çalışırken itilip

horlanan yalnız

insanlar...

Merhaba size!

Avrupa’yı

Avrupa yapanlar

25.YAŞIMIZA HEP BİRLİKTE MERHABA