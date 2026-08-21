AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA - Avrupa Gazetesi 21 Ağustos 2026 Baskısı dün gece çıktı, dağıtıldı. Londra'da açık olan tüm Türk marketleri, Süpermarket, Gıda Toptancıları bayilerinde bulabilirsiniz.... 25 Yıldır aynı heyecan ve istekle gazetemiz Londra’da her hafta basılıyor, dağıtılıyor. Avrupa Gazetesi Baskısı E-gazete sayfaları
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AVRUPA GAZETESİ 25 YAŞINDA
Her cuma günü tonlarca para verip matbaaya bastırdığımız gazetemizi sizler için tüm Londra çapında sunuyoruz ! Özellikle son 3 ayda kağıda ve elektriğe gelen zamlar sonucunda İngiliz matbaasının 3 kez zam yapması bizi yıldırmadı. Eminim bu zamları markette evde ofiste sizlerde maalesef hissediyorsunuzdur. Gazetemiz Avrupa'yı bastırmaya ve sizler değerli okurlarımız için her cuma dağıtmaya devam edeceğiz.
Tıpkı geçen 24 yılda olduğu gibi.
Okurlarımıza, bize destek veren herkese teşekkür ederim.
2002 yılında 21 Şubat günü gazetemizin ilk sayısında şöyle yazmıştık:
Merhaba size!
Ey yaşamın
tüm renklerini
dünyanın
dört bucağına
taşıyanlar...
Merhaba size!
Ey İngiltere’de,
Fransa’da,
Hollanda’da, Belçika’da
ya da acı vatan Almanya’da
yaşam mücadelesi
verenler...
Merhaba size!
Ey durmadan
daha güzel
bir gelecek
için didinen
umut dolu
insanlar...
Merhaba size!
Ey yurtlarından
binlerce kilometre
uzakta onuruyla
ayakta durmaya
çabalayan
milyonlar...
Merhaba size!
Ey ekmeği için
Eşinden
dostundan,
ailesinden,
uzakta sessiz
soluksuz
yaşayanlar...
Merhaba size!
Ey varolmaya
çalışırken itilip
horlanan yalnız
insanlar...
Merhaba size!
Avrupa’yı
Avrupa yapanlar
25.YAŞIMIZA HEP BİRLİKTE MERHABA