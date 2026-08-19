Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Stajları Programı ile yurt dışında yaşayan gençlerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sunarken, onları Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarıyla buluşturarak alanlarında deneyim kazanmalarına imkân sağlıyor. Yurt dışında yaşayan Türk diasporasına mensup gençlerin Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarında mesleki deneyim kazanmasını sağlayan YTB Türkiye Stajları Programı kapsamında, 2026 yılında 115 genç mühendis staj yapmaya hak kazandı. 2026 yılı stajyerleri için YTB’de açılış toplantısı gerçekleştirildi. Program kapsamında staj yapmaya hak kazanan genç mühendisler, açılış toplantısında YTB Başkanı Abdulhadi Turus ile bir araya geldi.

“Gençlerimizin Türkiye’nin savunma sanayii ve teknoloji ekosistemiyle buluşmalarını önemsiyoruz”

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, yaptığı konuşmada gençlerin Türkiye’nin savunma sanayii ve teknoloji ekosistemiyle buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, “Türkiye Stajları Programımız kapsamında savunma sanayimizin öncü kuruluşlarında staj yapacak gençlerimizi bugün YTB’mizde ağırladık. Gençlerimizin farklı mühendislik ve teknoloji alanlarında eğitimlerini sürdürürken Türkiye’nin savunma sanayii ve teknoloji ekosistemiyle buluşmalarını önemsiyoruz.” dedi.

Turus, program kapsamında gençlerin hem mesleki hem de kültürel açıdan önemli deneyimler kazanacağını belirterek, “Gençlerimiz program süresince alanında uzman ekiplerle çalışma, kurumsal işleyişi yakından tanıma ve akademik birikimlerini uygulamalı deneyimle geliştirme imkânı bulurken, düzenlediğimiz kültürel programlarla ülkemizin tarihî ve kültürel zenginliğini yakından tanıyacak, farklı şehirlerimizi keşfetme fırsatı elde edecekler.” ifadelerini kullandı.

Turus, konuşmasının sonunda tüm gençlere verimli ve başarılı bir staj dönemi temennisinde bulundu.

TÜRKİYE STAJLARI PROGRAMI

2023 yılında TUSAŞ iş birliğiyle “SKY GLOBAL TÜRK” adıyla başlatılan Türkiye Stajları Programı, yıllar içinde yeni savunma sanayii şirketlerinin katılımıyla kapsamını genişletti. 2026 yılında ASELSAN’ın programa dahil olması ve TEI’nin çevrim içi staj programıyla birlikte programın paydaş sayısı altıya yükseldi.

Başta Almanya, Fransa, Kanada, ABD ve İngiltere olmak üzere yurt dışında eğitim gören nitelikli genç mühendisleri Türkiye’deki savunma sanayii şirketleriyle buluşturan program kapsamında, havacılık ve uzay, yazılım, makine, elektrik-elektronik ve endüstri mühendisliği alanlarında eğitim alan öğrenciler özel bir seçim sürecinden geçiriliyor.

2026 programı üç dönem halinde gerçekleştiriliyor. İlk dönem TUSAŞ’ta 10 Ağustos-4 Eylül, ikinci dönem ASELSAN’da 17 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenirken, üçüncü dönem 7 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve STM’nin katılımıyla gerçekleştirilecek.