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Mohamed Salah hayranı ve Liverpool taraftarı Isaac Kearney maçı izlemek için Trabzon'a geldi. Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromu bulunan Kearney maç öncesi Trabzonspor taraftarına üçlü çektirdi. Serominye ise Mohamed Salah ile çıktı.

Rus ekibi Zenit ile UEFA Avrupa Kupası kazanan Fatih Tekke, teknik direktör olarak ilk Avrupa maçına Papara Park'ta Ferencvaros karşısında çıktı.

FATİH TEKKE İLK KEZ AVRUPA MAÇINDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 biten Kasımpaşa maçının ardından ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Savic, Mustafa Eskihellaç, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir maça yedek kulübesinde başlarken, Cenk Özkacar, Cabral, Melih Kabasakal, Mohamed Salah ve Umut Nayir maça ilk 11'de başladı.

Karşılaşma konuk takım Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

90+6'ncı dakikada Nwaiwu rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

8'inci dakikada Onana'nın uzun pasında topla buluşan Salah kaleci Dibusz ile karşı karşıya kaldı. Salah'ın vuruşunda kaleci topu kurtardı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

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