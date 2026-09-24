Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Yaşanan arbede anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunanlar da yaşanan arbede anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayda darp sonucu yaralanan 8 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)