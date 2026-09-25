Gülşah ATICI/ADANA, (DHA)- ADANA Eczacı Odası Başkanı Ezgi Elekarışmaz, insanların ilaç bulamama kaygısıyla ihtiyaçlarından fazla ilaç alması ve komşu önerisiyle bilinçsiz ilaç kullanmasının evlerde atık ilaç birikimini artırdığını söyledi. Kronik hastalıkların artmasıyla da yükselen atık ilaç miktarının çevreye ve su kaynaklarına zarar vermemesi gerektiğini belirten Elekarışmaz, Avrupa'da milyon kişi başına 200 tonu aşan evsel atık ilaç bulunduğunu, Türkiye'de de benzer ölçekte atık oluştuğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Adana Eczacı Odası Başkanı Ezgi Elekarışmaz, atık ilaçlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Elekarışmaz, evlerde kullanılmayan ve miadı dolan ilaçların çevreye zarar vermemesi için doğru şekilde imha edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Eczanelerde bulunan atık ilaç kutularının bu amaçla kullanıldığını belirten Elekarışmaz, toplanan ilaçların belediyeler aracılığıyla imha edildiğini söyledi.

'TÜRKİYE'DE TONLARCA ATIK İLAÇ OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ'

Evsel atık ilaç miktarına ilişkin Avrupa'da kişi başına 200 tonu aşan verilere rastlandığını belirten Elekarışmaz, Türkiye'de ise bu sistemin yeterince yaygın kullanılmaması nedeniyle net verilere ulaşılamadığını kaydetti. Elekarışmaz, 'Bizim de eczacı odaları olarak amacımız, evsel atık ilaçlarımızın sularımıza, çevremize, doğamıza karışmaması için bu sistemi yaygınlaştırmaktır. Evsel atık ilaç projesini doğru bir sisteme oturtur, halkımıza bu bilgiyi yaygınlaştırırsak bu verilere doğru şekilde ulaşabiliriz. Ama tabi bu atığın Türkiye'de de tonlarca olduğunu tahmin ediyoruz' dedi.

'İHTİYACIMIZ KADAR İLAÇ KULLANMALIYIZ'

Atık ilaç miktarını azaltmak için akılcı ilaç kullanımı konusunda okullarda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Elekarışmaz, vatandaşın yapması gerekenlerden de bahsederek, 'Atık ilaç yükünün artmasının sebeplerine bakacak olursak, kronik hastalıklar artıyor ve hastalarımız da ilaçsız kalma gibi bir endişeye düşüyor olabilir. İhtiyaç halinde ilaca ulaşmakla ilgili bir sorun yok. Evde kullanmadığımız ilaçları yazdırmamak, doğru ilaç takibi yapmak, evdeki ecza dolabımızı düzenli hazırlayarak ihtiyacımız kadar ilaç kullanmak gerekiyor. 'Komşunun dediği ilacı' kullanmamak veya kendi ilaçlarımızı doğru belirlemek ile evdeki birikmiş ilacı da doğru seviyede tutabiliriz' diye konuştu.

'KULLANAMADIĞI İLAÇLARI ECZANEYE GETİRİYOR'

Evindeki atık ilaçları eczanede bulunan toplama kutusuna atan Mehmet Utar (73) da kronik rahatsızlıkları nedeniyle kullanamadığı ilaçların evde biriktiğini söyledi. Doktorların tedavi sürecinde ilaçlarını değiştirdiğini belirten Utar, miadı dolan veya fazla ilaçlarını çöpe atmadığını vurgulayarak, 'Benim kronik rahatsızlıklarım olduğundan evde sadece benim atık ilaçlarım oluyor. Sürekli rahatsızlıklarım değiştiği için kullanamadığım ilaçlar evde kalıyor, birikiyor. Bazen de doktorlarımız ilaçlarımızı değiştiriyor. Fazla ve tarihi geçen ilaçlarımı çöpe atmıyorum, eczaneye getiriyorum. Burada atık kutularına atıyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)