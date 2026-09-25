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Yoğun bakım servisinde tedavisi süren İnce, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası İnce'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)

Komşusunun köpeğine, tavuklarını yediği için şiddet uygulamış

Kaza, 30 Ağustos'ta Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde meydana geldi. Alper İnce seyir halindeki motosikletiyle yoldaki mazgalın üzerinden geçerken kontrolü kaybetti. Motosikletin devrildiği kazada yola savrulan İnce, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler, İnce'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu kötüleşen İnce, Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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