İSTANBUL, (DHA)- YAPI Kredi, uluslararası bankacılık ve finans yayını Euromoney tarafından gerçekleştirilen araştırmada, nakit yönetimi alanında 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçildiğini açıkladı. Müşteri oyları sonucu uluslararası alanda ödüle layık görülen banka, nakit yönetimindeki stratejisi, yenilikçi anlayışı ile müşterilerine çözümler sunmayı hedefliyor.

Ödülün, müşteri odaklı çalışmalarının bir yansıması olduğunu belirten Yapı Kredi Ticari ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Özdemir, 'Sektörümüzün en geniş kapsamlı araştırmalarından biri olan ve doğrudan müşteri değerlendirmeleriyle şekillenen Euromoney araştırmasında, nakit yönetimi alanında bir kez daha 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçilmek bizim için çok değerli. Bu başarıyı mümkün kılan ve bizlere güven duyan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz' dedi.

'MÜŞTERİ DENEYİMİ KALİTESİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Özdemir, 'Nakit yönetimindeki güçlü stratejimiz, yenilikçi anlayışımız, uçtan uca dijital ürünlerimiz ve müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz fark yaratan çözümlerimizle, firmalarımızın nakit akışlarını en etkin şekilde yönetmelerini sağlıyor, dijitalleşmelerini hızlandırıyor ve sunduğumuz katma değerli servislerimizle firmalarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Yapı Kredi olarak, sektörümüze ışık tutan hizmetlerimizle her zaman bir adım önde olmayı sürdüreceğiz. Hem bireysel hem de ticari müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye, tüm kanallarımızdan kesintisiz hizmet sağlayarak sektörümüzde müşteri deneyimi kalitesini artırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.