MERSİN,(DHA)- RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen uluslararası öğrenci şampiyonası 'Global HackAtom'un finali, Uluslararası Gençlik Festivali kapsamında Rusya'da gerçekleştirildi. Etkinliğe 15 ülkede düzenlenen ulusal etapların kazananı olan 80'den fazla kişi katıldı. Finalin ana teması, geleceğin nükleer şehirlerinin tasarlanması oldu.

Öğrenci ekipleri 20 saat boyunca projeleri üzerinde çalışarak sunumlarına hazırlandı. FESCO Taşımacılık Grubu, Beloyarsk NGS ve Rosatom'un yönetiminden oluşan jüri, öğrencilerin hazırlık seviyesini ve sunulan projeleri değerlendirdi.

Final sonucunda Rusya'dan 'Za Predelami Razuma' ekibi, 2050 yılına kadar 'Elektromorsk' adlı bir nükleer şehrin kurulması ve geliştirilmesine yönelik projesiyle şampiyon oldu.

Yarışmada ikinciliği, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Zululand Üniversitesi ekibi, Afrika kıtasının güneydoğusunda 2050 yılına kadar kapsamlı bir nükleer şehir kurulmasına yönelik konseptiyle elde etti. Üçüncülük ise otonom yüzer bir nükleer şehir projesi geliştiren Kırgızistan 'Nuclear Nomad' ekibinin oldu.

Macaristan ekibi ise Rusya Federal Gençlik İşleri Ajansı özel kategorisinde birincilik elde etti. Sırbistan ekibi, Uluslararası Gençlik Festivali Direktörlüğü tarafından oluşturulan 'Gençliğin Enerjisi' özel ödülüne layık görülürken, Namibya ekibi 'Obninsk Tech' projesinden özel bir ödül aldı ve 2027 yılında düzenlenecek 'Obninsk Tech Yaz Okulu'na davet edildi.

Finalistler için ayrıca Beloyarsk Nükleer Güç Santrali'ne teknik bir gezi düzenlendi. Program kapsamında 4. güç ünitesinin blok kontrol odası ve reaktör salonu ziyaret edildi. Bunun yanı sıra katılımcılar için Zareçni kentinde, Beloyarsk Baraj Gölü kıyısına yapılan geziyi ve tematik atölye çalışmalarını içeren zengin bir kültür programı da düzenlendi.

Rosatom İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Terentyeva katılımcılara, 'Eşsiz bir deneyim kazandınız, yeni arkadaşlar edindiniz, büyük bir uluslararası profesyonel topluluğun parçası oldunuz. Nükleer teknolojilerin sınırları olmadığı gibi, bu teknolojileri geliştiren insanların oluşturduğu topluluğun da sınırları yok. Burada bulunan katılımcıların çoğunun sundukları projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğini, nükleer teknolojilerin barışçıl amaçlarla kullanılmasına ve yeni nesil nükleer şehirlerin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını içtenlikle umuyorum. Ortak teknolojik geleceğimiz sizin ellerinizde. Rosatom'un kapıları sizlere her zaman açık. Sizleri projelerimizde ve büyük profesyonel ailemizin içinde görmekten mutluluk duyarız' dedi.

Rosatom Uluslararası Ağ Genel Müdürü Egor Kvyatkovskiy ise ''Global HackAtom' uluslararası şampiyonası genç yetenekler için benzersiz bir platform. Ulusal etaplar 15 ülkede gerçekleştirildi ve organizasyonun coğrafyası her geçen yıl genişleyerek şampiyonayı gerçekten küresel bir etkinliğe dönüştürüyor. Güneydoğu Asya'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın farklı bölgelerinden binlerce öğrenciyi bir araya getiriyor. HackAtom etkinlikleri, gençlere bugün dünyanın dört bir yanındaki büyük şirketlerin ve hükümetlerin karşı karşıya olduğu gerçek sorunlar üzerinde çalışırken bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını ortaya koymaları için benzersiz bir fırsat sunuyor. Katılımcılar sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, enerji verimliliği ve yüksek teknolojili çözümlerin günlük yaşama entegrasyonu gibi alanlarda çözümler geliştiriyor. Bu yetenekli gençlerin ortaya koyduğu fikirlerin bugünden geleceğin temelini oluşturduğuna inanıyorum. Yarının dünyasını şekillendirecek olanlar, yenilikçi bakış açıları ve cesur çözümleriyle yine onlar olacak' diye konuştu.

Uluslararası festivalin finaline bu yıl Türkiye de katıldı. Türkiye'yi Hacettepe Üniversitesi ekibi temsil etti. Finale katılan, Hacettepe Üniversitesi 'Boiling Water (Again)' ekibinden nükleer mühendislik öğrencisi Bekir Başer deneyimlerini şu sözlerle paylaştı:

'Global HackAtom finalinde Türkiye'yi temsil etmek bizim için büyük bir onurdu. Farklı ülkelerde düzenlenen ulusal etapların kazananlarıyla yarışmak kendi yeteneklerimizi sınamamıza, bilgi alışverişinde bulunmamıza ve uluslararası bakış açımızı geliştirmemize olanak sağlayan değerli bir deneyim oldu.

Özellikle Beloyarsk NGS ziyareti bizim için unutulmazdı. Nükleer enerji alanında eğitim gören öğrenciler olarak, işletmedeki bir nükleer güç santraline düzenlenen gezi bizim için şampiyona finaline katılmak kadar heyecan vericiydi. İşletmedeki bir güç ünitesini ziyaret etme, hızlı nötronlu BN-800 reaktörünü görme ve reaktör salonuna girme fırsatı, hayatımız boyunca unutamayacağımız eşsiz bir deneyim oldu.'