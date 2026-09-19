İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Telekom, yeni nesil haberleşme teknolojilerinde uluslararası çalışmalarıyla öne çıkan, Türkiye'den ve dünyadan 6 bilim insanının katılımıyla Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu'nu hayata geçirdiğini duyurdu.

6G, yapay zeka, kuantum teknolojileri, uydu haberleşmesi ve yeni nesil ağlar başta olmak üzere geleceğin ileri teknolojilerine odaklanacak olan kurul, akademi ile sektör arasında kalıcı bir iş birliği zemini oluştururken, Türkiye'nin küresel standartlarındaki milli teknoloji gücünü ve etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 'Türk Telekom olarak milli teknoloji geliştirme vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi yalnızca teknolojiyi tüketen değil, küresel standartları belirleyen, üreten ve dünyaya sunan bir teknoloji üssü haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, akademik birikimi telekom sektörünün saha deneyimiyle buluşturduğumuz Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu ile üniversitelerimizle aramızdaki köprüyü kalıcı hale getiriyoruz. Alanlarında uluslararası ölçekte önemli çalışmalara imza atan, bilimsel birikimleriyle yeni nesil haberleşme teknolojilerinin gelişimine katkı sunan değerli akademisyenlerimizin kurulumuzda yer almasını son derece kıymetli buluyoruz' dedi.

Şahin, 'Akademik bilgiyi Türk Telekom'un Ar-Ge kabiliyeti ve sahadaki teknoloji deneyimiyle buluşturarak, Türkiye'den dünyaya uzanan yeni fikirlerin ve teknolojilerin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Geleceğin ağlarını ancak güçlü bir milli teknoloji ekosistemiyle inşa edebileceğimize inanıyoruz. 6G'den yapay zekaya, kuantumdan uydu haberleşmesine kadar önümüzdeki dönemin belirleyici teknolojilerinde, akademinin bilgi birikimini sahadaki deneyimimizle buluşturmak hem sektörümüz hem de ülkemiz için büyük bir değer yaratacak. Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu ile akademik bilgi birikimini sektör deneyimimizle buluştururken, teknoloji geliştirme kapasitemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

'SON ÜÇ YILDA 2000'İN ÜZERİNDE PATENT BAŞVURUSUNA İMZA ATILDI'

Geleceğin teknolojilerini yalnızca takip etmekle yetinmeyip, bu teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak için de çalıştıklarını ifade eden Şahin, 'Türkiye'de 2024 yılında en fazla patent başvurusu yapan firma olan Türk Telekom, 2025'te gerçekleştirdiği 921 başvuru ile bu alandaki liderliğini devam ettirerek son üç yılda 2000'in üzerinde patent başvurusuna da imza atmış oldu. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki gücümüzü sürdürülebilir kılmak için teknoloji üretmenin yanı sıra, bu teknolojileri geliştiren insan kaynağımızı da desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 4 farklı kategoride 4 çalışma arkadaşımızın başarılarını onurlandırdık. Patentten uluslararası iş birliklerine, ürün odaklı Ar-Ge çalışmalarından toplumsal fayda sağlayan inovasyon projelerine kadar farklı alanlarda ortaya koyduğumuz başarıları görünür kılıyoruz' ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULU DÖRT ANA EKSENDE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTECEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu, yeni nesil haberleşme teknolojilerinin farklı alanlarında uluslararası akademik çalışmalarıyla öne çıkan altı bilim insanını ile Türk Telekom'u aynı çatı altında buluşturuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Elif Uysal uzay haberleşmesi, enerji verimliliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT); İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Arslan yeni nesil ağlar ve haberleşme; Edinburgh Napier University ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Berk Canberk dijital ikiz, IoT ve akıllı ağlar alanlarındaki uzmanlıklarıyla kurula katkı sunacak.

Kurulun diğer üyeleri ise yapay zeka ve IoT alanlarında çalışan Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Resul Daş; entegre algılama ve haberleşme ile yeni nesil ağlar üzerine çalışmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ve karasal olmayan ağlar ile Yüksek İrtifa Platform İstasyonları (HAPS) alanında çalışmalarıyla tanınan Kanada'daki Carleton University'den Prof. Dr. Halim Yanıkömeroğlu olacak. Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu, çalışmalarını dört ana eksen üzerinde yürütecek.

Yeni nesil ağlar ekseninde 6G, yapay zeka destekli ağlar ve uydu haberleşmesi konularında akademi ve sektörün perspektifleri bir araya getirilecek. Yetenek ekosistemi ekseninde ise araştırmacıların beklentileri ile sektörün deneyimleri karşılıklı olarak paylaşılacak. Bu sayede oluşturulacak yenilikçi servisler ve ağ teknolojileri için zemin oluşturulacak.

4 KATEGORİDE 4 BAŞARI PLAKETLE ONURLANDIRILDI

Türk Telekom, bu yıl telekom operatörleri arasında Web of Science'ta Avrupa'da ikinci sırada yer aldı. Ar-Ge ve inovasyon alanında elde edilen bu sonuçlarda çalışanlarının katkısını da görünür kılmayı önemseyen Türk Telekom, Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu lansmanının ardından kurum içi inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarında öne çıkan başarıları plaketle onurlandırdı. Dört farklı kategoride dört çalışana plaket takdim edildi. Plaketler; 'Son 5 Yılda En Çok Patent Başvurusu', 'En Çok Uluslararası Patent', '2025 Yılında Uluslararası Ses Getiren Ar-Ge İş Birlikleri' ve 'Ürün Odaklı Ar-Ge Projesi' kategorilerinde takdim edildi.