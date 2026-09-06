Bayram AYHAN / BATMAN, (DHA)-
STAT: Batman Şehir
HAKEMLER: Alper Akarsu, Serdar Osman Akarsu, Salih Burak Demirel
BATMAN PETROLSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, Doria, Metehan Mert, Ömürcan Artan (Dk. 82 Oğuz Gürbulak), Cissokho, Pedrinho (Dk. 69 Emirhan Aydoğan), Jın-Ho Jo, Benny (Dk. 75 Biron), Polat Yaldır (Dk. 82 Gökhan Karadeniz), Cordova (Dk. 75 Gökhan Altıparmak)
MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Silvestri, Atınç Nukan (Dk. 70 Verde), Biraschi, Emre Akbaba (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Robin Yalçın, Tiago Çukur (Dk. 46 Cenk Tosun), Siopis (Dk. 78 Barış Kalaycı), Ramazan Civelek (Dk. 70 Muhammed Sarıkaya), Traore, Çağtay Kurukalıp, Pesic
GOLLER: Dk. 16 Ramazan Civelek (K.K), Dk. 46 ve Dk. 64 Polat Yaldır, Dk. 49 Pedrinho (Batman Petrolspor), Dk. 48 Cenk Tosun, Dk. 54 Pesic, Dk. 56 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Metehan Mert, Emirhan Aydoğan (Batman Petrolspor), Traore, Ramazan Civelek (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Batman Petrolspor, sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.