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TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Batman Petrolspor, sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

GOLLER: Dk. 16 Ramazan Civelek (K.K), Dk. 46 ve Dk. 64 Polat Yaldır, Dk. 49 Pedrinho (Batman Petrolspor), Dk. 48 Cenk Tosun, Dk. 54 Pesic, Dk. 56 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

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