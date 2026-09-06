Hüseyin DOĞAN - Mert ORDU/İSTANBUL,(DHA)- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu'nun önünde ve Sancaktepe'de kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, maçın bitiminin ardından şampiyonluğu kutladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Müsabakada kazanan taraf 3-2 ile Filenin Sultanları oldu. Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu'nun önünde ve Sancaktepe'de kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, maçın bitiminin ardından şampiyonluğu kutladı. (DHA)