Kutay SALİ/BURSA, (DHA)-TOFAŞ, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray MCT Technic'İ 81-76 mağlup ederek organizasyonu birinci sırada bitirdi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde TOFAŞ ile Galatasaray MCT Technic parkeye çıktı. Karşılaşmanın ilk periyodunu Galatasaray, 21-18 önde kapatırken, sarı-kırmızılılar devreye 41-37 üstün girdi. Üçüncü periyotta TOFAŞ, Galatasaray'dan sayı üstünlüğünü alarak periyodu 60-58 önde kapattı. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, 81-76 kazanarak turnuvayı birinci sırada tamamladı.
Kaynak: DHA