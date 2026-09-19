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TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde TOFAŞ ile Galatasaray MCT Technic parkeye çıktı. Karşılaşmanın ilk periyodunu Galatasaray, 21-18 önde kapatırken, sarı-kırmızılılar devreye 41-37 üstün girdi. Üçüncü periyotta TOFAŞ, Galatasaray'dan sayı üstünlüğünü alarak periyodu 60-58 önde kapattı. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, 81-76 kazanarak turnuvayı birinci sırada tamamladı.

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Kutay SALİ/BURSA, (DHA)-TOFAŞ, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray MCT Technic'İ 81-76 mağlup ederek organizasyonu birinci sırada bitirdi.

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