İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Chobani Stadyumu'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
Kaynak: DHA