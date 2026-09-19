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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Arca Çorum FK Başkanı Balçık: Biz kaybetmedik, kaybeden Türkiye oldu

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Chobani Stadyumu'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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