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76'ncı dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Berkan Kutlu'nun savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Agyei, iki savunma oyuncusunun arasından yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

56'ncı dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Tobiasz'ın kontrol etmek istediği top elinden kaçtı ve ağlarla buluştu: 1-0.

15'inci dakikada Kocaelispor'da ceza sahasının sağ çaprazından Berkan Kutlu'nun sert şutunda kaleci Tobiasz topu kontrol etti.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kocaelispor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

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