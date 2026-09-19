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TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Bursaspor Basketbol ile Trabzonspor karşılaştı. İlk çeyreği 27-23 önde bitiren Trabzonspor, devreyi de 48-39 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Trabzonspor, final periyoduna 64-53 üstün girdi. Karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Trabzon ekibi, sahadan 87-74 galip ayrılarak turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

Kutay SALİ/BURSA, (DHA)-TRABZONSPOR, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bursaspor Basketbol'u 87-74 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

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