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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sporkent Köprülü kavşağının yakınında meydana geldi. S.B. yönetimindki 45 AJF 631 plakalı otomobil, çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan Z.D. ve E.A.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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