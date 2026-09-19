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78'uncu dakikada Ruan'ın son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada Arda Usluoğlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

67'nci dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Makouta'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

19'uncu dakikada Borza'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ramirez'in aşırtma vuruşunda kaleci Victor topu iki hamlede kurtardı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

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