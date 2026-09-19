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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Yunus Emre Mahallesi Hamzabey Caddesi Çakır Sitesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfağında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

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