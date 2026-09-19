Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA)- ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Alper Akarsu'ya tepki göstererek, 'Biz kaybetmedik, kaybeden Türkiye oldu' dedi.

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak hakem yönetimini eleştirdi. Balçık, pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacaklarını belirterek, 'Türkiye burada bence futbolu gördü. Çok üzücü bir futbol seyrettiniz. Sonuca bakmak gerekirse çok yazık oldu. Bence bize değil Türkiye'ye yazık oldu. Bu da Çorum ya da Alanya değil. Bence Türkiye 0, hakem 1. TFF'nin bunu görmesi lazım artık. Yazık oldu futbola. Biz kaybetmedik. Kaybeden Türkiye oldu' diye konuştu.