Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Kaza, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı merkezinden Keşan Adalet Sarayı yönüne giden A.A. yönetimindeki 22 ADV 410 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen S.Y.'ye (70) çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşen sürücüsü A.A. ve yaya S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.