Muhammet SEZGİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'nde, kentin fethinin 700'üncü yılına özel hazırlanan 3 metrelik tepsideki İskender kebap vatandaşlara ikram edildi. 50 kilo et kullanılarak hazırlanan kebabı tadabilmek için vatandaşlar sıraya girdi. Kebabı 700 kişinin yediği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla şehrin köklü mutfağını dünyaya tanıtmak, asırlık gastronomi kültürünü gün yüzüne çıkarmak ve yerel üreticileri görünür kılmak amacıyla düzenlenen 5'inci Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, dün Merinos Parkı'nda başladı. Festival kapsamında, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı dolayısıyla özel bir sunum gerçekleştirildi. Etkinlikte, Bahadır Tanrıverdi liderliğinde usta şefler tarafından hazırlanan 3 metre uzunluğundaki tepside İskender kebap servisi yapıldı.

50 kilogram et kullanılarak hazırlanan dev İskender kebap, festival alanına kurulan özel masada vatandaşların damak tadına sunuldu. Tereyağı ve domates sosuyla lezzetlendirilen kebaba vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İskender kebabı yaklaşık 700 kişinin yediği belirtilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)