İSTANBUL, (DHA)- TEKNOSA, 18-22 Eylül tarihleri arasında geçerli 'anında indirim' kampanyasıyla teknoloji alışverişlerinde avantajlı fırsatlar sunduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında 5 bin TL ve üzeri alışverişlere 400 TL indirim uygulanırken, alışveriş tutarına göre artan indirim avantajı 50 bin TL ve üzeri alışverişlerde 5 bin TL'ye ulaştığı kaydedildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji alışverişi yapmak isteyenlere özel 'anında indirim' kampanyasını hayata geçirdiğini aktardı. 8-22 Eylül tarihleri arasında geçerli kampanyada indirim tutarı, sepet tutarına göre kademeli olarak arttığı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Teknoloji alışverişini avantajlı hale getiren kampanyada farklı alışveriş tutarlarına özel indirimler sunuluyor. 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 400 TL, 15 bin TL ve üzeri alışverişlerde bin TL, 30 bin TL ve üzeri alışverişlerde 2 bin 500 TL indirim uygulanıyor. 50 bin TL ve üzeri alışverişlerde ise indirim 5 bin TL'ye çıkıyor.

Farklı bütçelere yönelik avantajlar sunan kampanya, alışveriş tutarı yükseldikçe artan indirim seçenekleriyle teknoloji alışverişlerinde daha fazla tasarruf imkanı sağlıyor.