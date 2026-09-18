Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, jandarma ekipleri tarafından FETÖ'nün İzmir'deki güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarına yönelik çalışma yaptı. FETÖ'nün İzmir'deki güncel yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla, silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgüte aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon topladıkları tespit edilen 27 şüpheliye yönelik bugün saat 06.00 sıralarında operasyon yapıldı. Operasyonda 21 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 5 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan 192 bin TL, 2 bin 582 ABD doları, 4 bin 50 avro, 20 sterlin, 8 çeyrek altın, 6 Ata altını ve 1 yarım altına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)