İSTANBUL, (DHA)- VERSUNI, Philips PerfectCare 8300 PSG serisi ve Philips Azur 8000 serisi ütülerin, akıllı teknolojileri ve buhar performansıyla farklı kumaşlardan oluşan formaların ütülenmesini kolaylaştırdığını açıkladı.

Philips markalı ev aletlerini tüketicilerle buluşturan Versuni, yenilenen kazanlı ütü modeli Philips PerfectCare 8300 ve Philips Azur 8000 serisi ütülerle okul döneminin bu günlük ihtiyacına pratik çözümler sunduğunu açıkladı. Kumaşa uygun ütülemeyi kolaylaştıran teknolojiler ve buhar performansının, gömleklerden pileli eteklere kadar farklı parçaların bakımına yardımcı olduğunu ifade etti.

Versuni tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Pamuklu gömleklerden pileli eteklere kadar farklı parçalardan oluşan okul formalarının bakımı, günlük ütü rutininde özen gerektiriyor. Yeni Philips PerfectCare 8300 PSG serisi buhar kazanlı ütü, OptimalTEMP teknolojisiyle ısı ayarı yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak farklı ütülenebilir kumaşlar arasında kolayca geçiş yapmayı sağlıyor. Akıllı otomatik buhar teknolojisini 9 bar buhar basıncı, dakikada 215 gram sürekli buhar ve 850 grama varan şok buharla bir araya getirerek zorlu kırışıklıkların giderilmesini kolaylaştırıyor. Böylece okul kıyafetlerini ertesi güne hazırlamak aileler için daha pratik bir işe dönüşüyor.

'Sabah koşuşturmacasında her saniyenin değerli olduğunu bilen Philips, Azur 8000 serisi ütüleriyle hız ve performansı bir araya getiriyor. 3000 W gücüyle anında ısınan ütü, 260 grama varan güçlü şok buharı ve dakikada 110 gram sürekli buharla en zorlu forma kırışıklıklarını bile tek geçişte pürüzsüz hâle getiriyor. Üstelik DynamiQ akıllı buhar sensörü, elinizin hareketini algılayarak yalnızca gerektiğinde buhar veriyor, böylece hem su hem de enerji tasarrufu sağlıyor.

Açıklamada okul formalarının bakımını kolaylaştıran ipuçları veren Versuni şu şekilde devam etti:

'Logoları ve baskıları koruyun: Formaların bakım etiketindeki talimatlara uyun; baskı ve amblemleri korumak için önerilen ütüleme yöntemini izleyin.

'Pileleri sabitleyin: Pileli etekleri ütülerken pileleri ataş veya mandal yardımıyla sabitleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Philips ütülerin güçlü ve sürekli buhar çıkışı, pilelerin belirgin ve düzgün görünmesine yardımcı olur.

'Zorlu kırışıklıklara buhar gücü: Gömlek yakaları ve manşetler gibi katlı ve sert bölgelerdeki kırışıklıkları açmak için şok buhar özelliğini kullanın.

'Son dakika dokunuşları: Askıdaki formayı son bir kez kontrol ettiğinizde fark ettiğiniz küçük bir kırışıklık için ütü masasını kurmanıza gerek yok. Philips ütülerin dikey buharlama özelliği sayesinde formayı askıdayken saniyeler içinde pürüzsüzleştirebilirsiniz.'