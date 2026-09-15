Serhat YILMAZ/SERDİVAN(Sakarya), (DHA)- SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın, Sapanca Gölü kıyılarını halkın kullanımına açma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen Huzur Koridoru'nun 2'nci etabı için ihale tarihi belli oldu. 5 Ekim'de ihaleye çıkacak proje kapsamında koridorun 2 kilometre daha uzatılması planlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca Gölü'nün Serdivan kıyısında hayata geçirilen Huzur Koridoru, hizmete açıldığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, büfeler ve göl manzaralı seyir noktalarıyla vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelen koridorun 2'nci etabı için çalışmalar sürüyor.

KORİDOR 2 KİLOMETRE UZAYACAK

Kırkpınar bölgesinde başlatılan Sapanca Park Projesi ile birlikte göl kıyısındaki işgallerin kaldırılması ve sahilin vatandaşların kullanımına açılması yönündeki çalışmalar da devam ediyor. Sapanca ilçe merkezinden Serdivan Göl Park kıyılarına kadar uzanacak ikinci etap çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Huzur Koridoru'nun da genişletilmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Huzur Koridoru'nun 2'nci etabının 5 Ekim 2026 tarihinde ihaleye çıkacağını açıkladı. Projenin Beşköprü'den SASKİ Göl Tesisleri'ne kadar uzatılması ve koridora yaklaşık 2 kilometrelik yeni bölüm eklenmesi hedefleniyor.

Alemdar, 'Sapanca Gölü, dünyada eşi benzeri çok nadir bulunan, şehrimizin en değerli, en nadide emanetlerinden bir tanesidir. Vatandaşımızdan sözü aldığımız günden bu yana hep önceliğimiz oldu, bundan sonra da en hassas sorumluluğumuz olacak. Kıyılarını vatandaşlarımıza açmak için Kırkpınar bölgesinde başlattığımız Sapanca Park 1. Etap Projemiz, verdiğimiz sözün ilk adımı oldu. Gölün diğer kıyısında ise vatandaşın bu güzel doğaya erişimini, keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için Huzur Koridorumuzu kısa sürede tamamladık, hizmete aldık. Dönüşler harika oldu, insanımız burada nefes aldı. Şimdi ise 2. Etap için projemiz tamamlandı, ihale tarihimiz belli oldu. İnşallah Beşköprü'den SASKİ Göl Tesisleri'mize kadar Kocaeli istikametine 2 kilometre daha uzayacak. İnsanımız göl kıyısında aileleriyle keyifle vakit geçirecek, bisiklet sürecek, dolaşabilecek. Hayırlı uğurlu olsun' dedi.

OYUN ALANLARI VE SEYİR NOKTALARI YAPILACAK

Huzur Koridoru'nun 2'nci etabında yaklaşık 2 bin 100 metre uzunluğunda modern ve güvenli oyun ekipmanlarının yanı sıra fotoğraf çekim alanları ve manzara noktaları oluşturulacak. Göl manzarasında spor yapma imkanı sunacak 1.700 metrelik yürüyüş ve bisiklet yolu da projenin önemli bölümleri arasında yer alacak.

Projede bisiklet parkları ve tamir istasyonları, ışıklı modern oturma birimleri, panoramik göl manzarasına sahip seyir ve dinlenme alanları ile güvenlik kamera sistemleri bulunacak.

BÜFE, WC, MESCİT VE OTOPARK

Modern aydınlatma sistemlerinin de kurulacağı Huzur Koridoru'nun 2'nci etabında ayrıca 2 büfe, WC, mescit ve otopark yapılması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Sapanca Gölü kıyısında vatandaşların aileleriyle doğayla iç içe vakit geçirebileceği, yürüyüş ve bisiklet yapabileceği, dinlenebileceği ve göl manzarasının keyfini çıkarabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. (DHA)