İSTANBUL, (DHA) DEFACTO, okula dönüş döneminde Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile projeye imza attığını duyurdu. 'Bu Çantalar İyiliği Taşıyor' mesajıyla hayata geçirilen kampanyada, DeFacto Okula Dönüş Koleksiyonu'nda yer alan iki özel çantadan elde edilen gelirin tamamı AÇEV'e bağışlandığını açıkladı.

Yeni bir okul yılı, çocuklar için yeni arkadaşlıklar, yeni deneyimler, keşifler ve hayallerle dolu yepyeni bir başlangıç anlamına geliyor. DeFacto, bu yıl okula dönüş dönemini çocukların geleceğine katkı sunan özel bir projeyle karşıladığını duyurdu.

Defacto tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'DeFacto ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nı (AÇEV) bir araya getiren 'Bu Çantalar İyiliği Taşıyor' projesinde, DeFacto'nun 'Okula Dönüş' Koleksiyonu'nda yer alan iki çantanın satışından elde edilen gelirin tamamı AÇEV'e bağışlanacak. Böylece çocukların yeni okul dönemine eşlik edecek çantalar, AÇEV'in çocukların gelişimi ve eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen çalışmalarına da katkı sağlayacak. Okuldan kampüse, günlük hayattan sosyal yaşama uzanan farklı anlara eşlik ederken iyiliği de taşıyacak olan çantalar, DeFacto mağazalarının yanı sıra markanın online satış kanallarında da tüketicilerle buluşuyor.

'Her çocuğun eşit bir başlangıcı hak ettiği ortak düşüncesiyle 'Bu Çantalar İyiliği Taşıyor' projesini DeFacto ile birlikte gerçekleştiren AÇEV, 1993 yılından bu yana erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu, desteklenerek büyümesi ve öğrenmesi için çalışıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştirip uygulayan AÇEV, eğitim ve saha çalışmalarını farkındalık ve savunu faaliyetleriyle destekliyor.

'Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda erken çocuklukta nitelikli eğitim, ailelerin çocuk gelişimindeki rolü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşam boyu öğrenmeye odaklanıyor. Katılımcıları, gönüllü eğitimcileri, bağışçıları ve iş birliği ağıyla çalışmalarını büyüten AÇEV, sağlam bir geleceğin temelinin yaşamın ilk 6 yılında atıldığı yaklaşımıyla çocukların geleceğini inşa etmeye 0'dan başlıyor.'