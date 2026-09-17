İSTANBUL, (DHA)- MCDONALD'S Türkiye, okula dönüş dönemine özel yeni kampanyasını hayata geçirdiğini duyurdu. 15 Ekim'e kadar McDonald's uygulamasını indirerek üye olan kullanıcıların, Çarkıfelek'i her gün çevirip sürpriz ödüllerden birini kazanma şansı yakaladığı aktarıldı.

McDonald's Türkiye, okulların açılışına özel çarkıfelek kampanyasını başlattı. McDonald's uygulamasına üye olarak kampanyaya katılan kullanıcıları günlük yenilenen Çarkıfelek çevirme hakkı ve farklı sürprizler bekliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Ekim'e kadar sürecek kampanya kapsamında kullanıcılar, her gün uygulamaya girerek Çarkıfelek'i çevirebiliyor ve sürpriz ödüllerden birini anında hesaplarında görebiliyor. Böylece kampanya, sunduğu avantajları eğlenceli bir uygulama deneyimine dönüştürüyor. Çarkıfelek üzerinden kazanılan ücretsiz ürünler ve fırsatlar, kampanya koşulları doğrultusunda Türkiye genelindeki McDonald's restoranlarında kullanılabiliyor.

Açıklamada 'McDonald's Türkiye, dijital kanalları aracılığıyla misafirleriyle kurduğu bağı güçlendirmeyi, daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı ve günlük hayata küçük ama keyifli sürprizler katmayı sürdürüyor. Okula dönüş dönemine özel hazırlanan Çarkıfelek kampanyası da bu yaklaşım doğrultusunda kullanıcıları eğlence, sürpriz ve ödüllerle dolu bir deneyime davet ediyor' denildi.