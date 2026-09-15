İSTANBUL, (DHA)- YAPI Kredi, TÜBİTAK BİLGEM liderliğinde geliştirilen yerli Donanımsal Güvenlik Modülü'nü (HSM) kullandığını duyurdu.

Yapı Kredi ve TÜBİTAK BİLGEM ile bir iş birliğine imza atıldı. Bu kapsamda banka, yerli Donanımsal Güvenlik Modülü'nü (HSM) kullanacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökhan Özdinç, 'Yapı Kredi olarak geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonumuzla ülkemiz için çalışmaya ve yeni teknolojiler sunmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK BİLGEM liderliğinde, uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız DIRAK Yerli HSM projemiz ile finans sektöründe yüksek maliyet ve dışa bağımlılık yaratan kritik bir teknolojiyi yerli ve milli olarak geliştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin teknolojik bağımsızlığı için son derece kıymetli olan bu atılımı kartlı ödeme sistemleri alanında ilk kez devreye alarak kart basım senaryosunu hayata geçirmekten ve sektörümüz için değer yaratmaktan son derece mutluyuz' dedi.

Özdinç, 'Bankacılık ve finans başta olmak üzere, dijital güvenin merkezinde bulunan ve kritik altyapılar için vazgeçilmez olan bu teknolojinin yerli olarak geliştirilmesi, risk yönetiminden maliyet optimizasyonuna, iş sürekliliğinden stratejik bağımsızlığa kadar her boyutta hem ülkemize hem de sektörümüze büyük değer katacak bir adım. Bugün itibarıyla 60 bini aşkın elektronik teminat mektubu işlemi DIRAK HSM üzerinden gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde, farklı ödeme sistemleri senaryolarında da kapsamımızı genişleterek hem güvenlik hem de verimlilik odağında ülkemiz ve sektörümüz için katma değer üretmeyi hedefliyoruz' dedi.

TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin, 'TÜBİTAK BİLGEM olarak 10 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz Güvenli Donanım Modülü teknolojimizi, Yapı Kredi ile yürüttüğümüz yakın iş birliği sonucunda finans sektöründe gerçek bir kullanım senaryosuyla hayata geçirerek DIRAK Payment HSM'yi ortaya çıkardık. Ödeme sistemleri, yüksek güvenlik gerektiren ve kriptografik süreçlerin merkezi bir rol oynadığı kritik altyapıların başında geliyor. Yerli imkânlarla geliştirdiğimiz DIRAK Payment HSM ile kartın üretiminden ödeme işlemlerine kadar uzanan yaşam döngüsünde kart kişiselleştirme, PIN güvenliği, işlem doğrulama ve anahtar yönetimi gibi kritik süreçler için güvenli bir altyapı sunuyoruz' diye konuştu.

Görçin, 'Yapı Kredi'nin böylesine kritik bir alanda yerli bir teknolojinin kullanımına öncülük etmesini son derece değerli buluyoruz. Bu iş birliği, kamu araştırma kapasitesi ile özel sektörün tecrübesinin bir araya gelerek stratejik teknolojilerin gerçek kullanım ortamlarına taşınabileceğini gösteren önemli bir örnektir. Bu adım aynı zamanda Türkiye'nin Orta Vadeli Programı'nda yer alan ödeme sistemlerinde yerli altyapıların kullanımının artırılması ve millî kart şemamız TROY'un yaygınlaştırılması hedefleriyle de örtüşmektedir. Türkiye'nin kritik teknolojileri yalnızca kullanan değil, aynı zamanda tasarlayan, geliştiren ve hayata geçiren bir ülke olabileceğini bir kez daha gösteriyoruz' ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

'HSM, yani Donanımsal Güvenlik Modülü; finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya, kritik nitelikteki verilerin şifrelenmesindeki şifreleme anahtarlarının korunmasından verilerin uçtan uca güvenliğinin sağlanmasına kadar kritik altyapıların merkezinde yer alan fiziksel güvenlik donanımlarıdır. DIRAK Yerli HSM Projesi ise ödeme sistemleri HSM, genel amaçlı HSM ve blokzincir HSM olmak üzere üç ayak üzerinde ilerliyor. Yapı Kredi, bu ana odakların tamamında TÜBİTAK BİLGEM ile iş birliğine imza atarak projenin kullanım alanlarının genişlemesine katkı sunuyor.'