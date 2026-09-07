İSTANBUL, (DHA)- ROKETSAN yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması, 7-13 Eylül tarihlerinde Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleşiyor. Bu yıl 11 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya 2 bin 212 takım başvururken, A Grubu kategorilerinde finale kalan 73 takımın 958 yarışmacısı roketlerini gökyüzüne taşımak için mücadele edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması da gençlerin yalnızca teorik bilgiyle değil, tasarım, üretim, test, entegrasyon ve proje yönetimi gibi gerçek mühendislik süreçleriyle tanışmasına imkan sağlıyor.

Yürütücülüğünü ROKETSAN'ın üstlendiği TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması, bu yıl da gençlerin kendi tasarladıkları roketleri üretip uçurabilecekleri kapsamlı bir mühendislik platformu sunuyor. İlki 2018 yılında gerçekleştirilen yarışma, Avrupa'da düzenlenen ilk, dünyada ise düzenlenen ikinci roket yarışması olma özelliğini taşıyor. Yarışmaya gösterilen ilgi de yıllar içinde önemli ölçüde artarken, 2018 yılında 156 olan başvuru sayısı 2026 yılında 2 bin 212 takıma ulaştı.

11 KATEGORİDE MÜHENDİSLİK YETKİNLİKLERİ SINANIYOR

TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması, A ve B grupları altında toplam 11 farklı kategoride düzenleniyor. A Grubu'nda A1 Lise, A2 Orta İrtifa, A3 Yüksek İrtifa, A4 Uluslararası, A5 Zorlu Görev, A6 Özgün Hibrit Yakıt Motorlu Roket ve bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen A7 Özgün Sıvı Yakıt Motorlu Roket kategorileri yer alıyor. B Grubu'nda ise B1 Aktif Kontrol Sistemi Geliştirilmesi, B2 Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi, B3 Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi ve yeni eklenen B4 Uçuş Modelleme ve Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi kategorileri bulunuyor.

Bu yıl yarışmaya eklenen iki yeni kategori, gençlerin roket teknolojilerinde özgün çözümler geliştirmesine yönelik kapsamı daha da genişletiyor. A7 kategorisinde özgün olarak geliştirilen sıvı yakıt motorlu roketler yarışırken, B4 kategorisinde roket uçuşlarının modellenmesi ve simülasyonuna yönelik yazılımlar değerlendirilecek.

2 BİN 212 TAKIMDAN 73 TAKIM FİNALE KALDI

Roket Yarışması, 2026 yılında ulaştığı başvuru sayısıyla da dikkat çekiyor. A1 Lise Kategorisi'nden A7 Özgün Sıvı Yakıt Motorlu Roket Kategorisi'ne kadar A Grubu'nda 2 bin 139, B Grubu kategorilerinde ise 73 takım olmak üzere toplam 2 bin 212 takım yarışmaya başvurdu.

Başvuruların ardından A Grubu kategorilerinde finale kalan 73 takım, toplam 958 yarışmacı ile mücadele edecek. Finale kalan takımlarda 14 ile 62 yaş arasında yarışmacılar bulunurken, katılımcılar Türkiye'nin 28 farklı ilinin yanı sıra Malezya, Hindistan, Endonezya, Bosna-Hersek, Azerbaycan ve Suudi Arabistan olmak üzere 6 farklı ülkeden geliyor.

Yarışmanın uluslararası niteliğini güçlendiren A4 Uluslararası Kategori'de ise farklı ülkelerden takımlar, roket teknolojileri alanındaki bilgi ve yetkinliklerini Türkiye'de ortaya koyacak.

GENÇLER GERÇEK MÜHENDİSLİK SÜREÇLERİNİ DENEYİMLİYOR

Roket Yarışması, gençlere bir roket tasarlayıp üretmenin ötesinde, uçuşa hazır bir sistem geliştirme sürecinin tamamını deneyimleme fırsatı sunuyor. Takımlar; aerodinamik, uçuş dinamiği, aviyonik, yapısal bütünlük, görev yükü ve kurtarma sistemleri gibi farklı disiplinlerde çalışırken, sistem mühendisliği yaklaşımıyla önce kavramsal, ardından detaylı tasarımlar gerçekleştiriyor.

Yarışma sürecinde üst seviye sistem gereksinimlerinin alt sistem ve bileşen seviyelerine dönüştürülmesinden tasarım optimizasyonuna, üretim ve tedarik süreçlerinden montaj ve entegrasyona kadar pek çok aşama gençlerin sorumluluğunda ilerliyor. Bunun yanı sıra takımlar, geliştirdikleri ürünlerin doğrulanması için test ve doğrulama planları hazırlıyor; analiz, simülasyon ve test süreçlerini uygulayarak roketlerini uçuşa hazır hale getiriyor.

ROKETLER 7-13 EYLÜL'DE AKSARAY'DA GÖKYÜZÜNE YÜKSELECEK

ROKETSAN yürütücülüğünde gerçekleştirilecek A Grubu Roket Yarışması, 7-13 Eylül tarihleri arasında Aksaray Hisar Atış Alanı'nda düzenlenecek. Yarışma boyunca takımlar, roketlerinin montaj ve entegrasyon çalışmalarını tamamlayarak hakem kontrollerinden geçecek ve uçuşa hak kazanan roketlerini atış için teslim edecek.

Atış günlerinde takımların hazırlık süreçlerinin ardından roketler gruplar halinde ateşlenecek. Uçuşların tamamlanmasının ardından kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarla roketlerin kurtarılması ve yarışma süreçlerinin tamamlanması sağlanacak.

KAZANANLARI TOPLAMDA YÜKSEK ÖDÜLLER BEKLİYOR

TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması'nda gençleri yalnızca mühendislik deneyimi değil, önemli maddi ödüller de bekliyor. Kategorilere göre birincilik ödülleri 180 bin TL ile 420 bin TL arasında değişirken, A4 Uluslararası Kategori'de birinci olan takım 5 bin dolar ödül kazanacak.

En yüksek birincilik ödülü ise B3 Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi Kategorisi'nde 420 bin TL, A7 Özgün Sıvı Yakıt Motorlu Roket Kategorisi'nde ise 400 bin TL olarak belirlendi. A kategorilerinde dereceye giren takımların yanı sıra 'En Güzel Roket', 'Örnek Takım' ve 'En İyi Özgün Tasarım' kategorilerinde de mansiyon ödülleri verilecek.