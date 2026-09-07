İSTANBUL, (DHA)- DEFACTO, 'Back to City' koleksiyonunu duyurdu. Koleksiyonda, ceketlerden trençkotlara, gömlek ve trikolardan pantolonlara bir çok parçanın bulunduğu açıklandı.

DeFacto, yeni 'Back to City' koleksiyonu ile modern, zamansız ve kolay kombinlenebilir parçalardan oluşturduğunu duyurdu.

Defacto'dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

'Şehir stilinin klasik kodlarını güncel bir bakışla yorumlayan 'Back to City' koleksiyonu; ceket, trençkot, gömlek, triko, denim ve geniş paça pantolon gibi gardırobun temel parçalarını bir araya getiriyor. Katmanlı kombinlere olanak tanıyan tasarımlar, mevsim geçişlerinin değişken havasına uyum sağlarken farklı kullanım alanları arasında kolayca geçiş yapılmasını da mümkün kılıyor. Böylece sabah işe ya da okula giderken tercih edilen bir görünüm, küçük dokunuşlarla günün ilerleyen saatlerindeki sosyal planlara adapte olabiliyor.

'Kadın koleksiyonunda güçlü ceketler, trençkotlar, trikolar, gömlekler, denim ve geniş paça pantolonlar öne çıkıyor. Maskülen ve feminen parçaların dengeli birlikteliği, şehir stiline modern ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Lacivert, ekru, bej ve kahve gibi zamansız tonlar koleksiyonun ana renk paletini oluştururken çizgili ve karakterli parçalar kombinlere hareket katıyor.

'Erkek koleksiyonunda trençkot, overshirt, triko, gömlek, ceket ve rahat kesim pantolonlar şehir gardırobunun temelini oluşturuyor. Klasik parçaları daha güncel ve rahat siluetlerle buluşturan koleksiyon, gün boyunca konforu korurken özenli görünmek isteyen erkeklere farklı kombin seçenekleri sunuyor.'