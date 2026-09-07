Melike USLU- Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ Belediyesi, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) Drone Racing World Cup serisinin Türkiye ayağı olan Türkiye Drone Race'26'ya ev sahipliği yaptı. Sultangazi'de gerçekleştirilen organizasyon, Sultangazi Belediyesi'nin destekleri ve Katılım Emeklilik Co sponsorluğunda, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Tech Drone League Spor Kulübü organizasyonunda düzenlendi.

Türkiye'de üçüncü kez gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda 12 ülkeden 33 yabancı sporcu olmak üzere toplam 70 sporcu mücadele etti. Sporcular, FPV dronlarıyla düzenlenen yarışlarda dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Organizasyonun son gününde vatandaşlar etkinlik alanına yoğun ilgi gösterdi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Nevzat Yüce, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar etkinlik alanında yer aldı. Dursun, sporcular ve vatandaşlarla bir araya gelirken deneyim alanlarında düzenlenen etkinliklere de katıldı.

DENEYİM ALANLARI İLGİ GÖRDÜ

Etkinlik kapsamında drone deneyim alanı ve drone simülatörünün yanı sıra Drone Soccer, robot futbolu, robot köpek, micro drone atölyesi, IQ Robot, AIM Robot, VR sim koltuk, Segway ve refleks etkinliği düzenlendi. Sultangazi Bilim Merkezi standı da katılımcıların ilgisini çekti.

DRONLAR PİLOTLARIN GÖZÜ OLDU

Türk ve yabancı FPV pilotları, FAI Drone Racing World Cup puanları için mücadele etti. Pilotların FPV gözlükleriyle dronların kamerasından görüntüleri takip ederek yarıştığı organizasyonda yüksek hız, refleks, doğru çizgi seçimi ve anlık kararlar belirleyici oldu.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

İki gün süren yarışların ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Birinciliği Çin'den Xize Bai kazanırken, Guo Cheng ikinci, Sıyang Peng üçüncü oldu. Kazakistan'dan Miron Cheremnykh ise yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.

DURSUN: SULTANGAZİ, SPORLA ANILAN BİR İLÇE HALİNE GELİYOR

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Avrupa Spor Şehri Sultangazi'deyiz. Sultangazi, 2026 yılında ACES tarafından Avrupa'daki 21 şehir arasında Türkiye'den Avrupa Spor Şehri ilan edilen tek ilçe oldu. Bu kapsamda ocak ayından bu yana uluslararası ve ulusal turnuvalar, yarışmalar ve şampiyonalar düzenleniyor. Bugün de Türkiye Drone Federasyonu iş birliğiyle uluslararası nitelikte önemli bir drone yarışması gerçekleştiriliyor. Organizasyonda 12 ülkeden 33 yabancı sporcu ile 40 Türk sporcu olmak üzere toplam 70 sporcu mücadele ediyor. Yarışmanın uluslararası boyutu ve 12 ülkeden sporcuların Sultangazi'de bir araya gelmesi büyük önem taşıyor. Ancak organizasyon yalnızca yarışmadan ibaret değil. İki gün boyunca Sultangazi'den ve İstanbul'un farklı noktalarından drone, teknoloji, robotik ve kodlamaya ilgi duyan vatandaşlar etkinlik alanını ziyaret etti. Bugün gerçekleştirilecek finallerin ardından şampiyonlar belli olacak. Sultangazi, sporla anılan bir ilçe haline geliyor. Bizim için bunun en önemli yönlerinden biri de gençlerimizi sporla buluşturmak. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasında sporun önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle sporla iç içe bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. Sultangazi'deki spor kulübümüz, Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı bakımından en büyük spor kulüplerinden biri konumunda bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre kulübümüzde 3 bin 500 aktif lisanslı sporcu yer alıyor' dedi.

ŞAHİN: SULTANGAZİ BELEDİYESİ TAM BİR SPOR ŞEHRİ

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Emre Şahin ise 'Sultangazi Belediyesi tam anlamıyla bir spor belediyesi. İki kelimeyle ifade etmek gerekirse, spor belediyesi diyebiliriz. Spora çok ciddi yatırımları var. Sayın Başkanımız da ifade etti; sporun girdiği yer güzelleşir, sporun girdiği yer güçlenir. Sporun faydaları saymakla bitmez. Tabii bizim en büyük şanslarımızdan biri, ülkemizin sporu bu kadar seven ve sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanına sahip olması. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun önünü açan yaklaşımı, Bakanlığımızı da çok güçlü kılıyor. Başkanımız da ifade etti; Sayın Bakanımız sporun her alanında gerçekten çok ciddi destekler veriyor. Biz de kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Federasyonumuza da çok ciddi destekleri var. Atacağımız her adımda, ne zaman bir sorun yaşasak ve derdimizi anlatsak bizlere destek oluyor. Sağ olsun, var olsun' ifadelerini kullandı.

TEKATLI: FARKLI ÜLKELERDEN GELEN SPORCULARLA TANIŞIYOR, TECRÜBE EDİNİYORUZ

Yarışmaya katılanlardan Ramazan Furkan Tekatlı da 'Ben yaklaşık bir buçuk sene önce yarışmalara katılmaya başladım. Geçen sene TDR25'e katıldım ve ilk 30'a girdim. Bu sene de tekrar katıldım. Aynı zamanda TDR26'ya da katıldım. Sultangazi belediyesinin bu şekilde organizasyonlar düzenleyerek bize böyle bir olanak tanıması bizim için çok önemli. Farklı ülkelerden gelen sporcularla tanışıyor, tecrübe ediniyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz. Bu organizasyonlar bize çok şey katıyor. Devam etmesini çok isterim' diye konuştu.

Dereceye giren pilotlara ödülleri takdim edildi. Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.