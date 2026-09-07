ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale'de düzenlenen 8'inci Türkiye 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi finallerinde şampiyon Osmaniye Huzurevi oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen final maçı, Türkiye'nin farklı illerindeki huzurevi sakinlerinin tören seremonisiyle başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, yarışma öncesi deneme atışı yaptı. Osmaniye Huzurevi Takımı ile Fethiye Huzurevi Takımı'nın yer aldığı final karşılaşmasını protokol üyeleri ile Türkiye'nin farklı illerinden huzurevi sakinleri ilgiyle izledi. Çekişmeli geçen final karşılaşması sonunda Osmaniye Huzurevi Takımı, Fethiye Huzurevi Takımı'nı 12-2 yendi. Bakan Yardımcısı Çalışkan ve protokol üyeleri tarafından maç sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi. Şampiyonada birinci olan takımın üyeleri, Erik Dalı türküsü eşliğinde oynayarak başarılarını kutladı.

Bakan Yardımcısı Çalışkan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de spor salonundan konaklama tesislerine, huzurevlerinden yetiştirme yurtlarına kadar vatandaşların ihtiyaçlarının en yüksek seviyeye çıkarılmasının amaçlandığını ifade etti. Hayat mücadelesinden daha etkin yarışmalara daha uygun koşullarda daha sağlıklı ortamlara ulaşmayı arzu ettiklerini dile getiren Çalışkan, 'Bu sene Isparta'da Tazelenme Olimpiyatları'nı yaptık ama Osmaniye yoktu. Sordum, niye yoktu? 'Uzak' dediler. Bu sene o zaman ortada bir yerde yaparız Tazelenme Olimpiyatları'nı. Biz artık huzurevlerinin yoğun olduğu bir Tazelenme Olimpiyatları katılımı görmek istiyoruz. Dolayısıyla hepiniz iyi çalışın. İnşallah orada da yine sizleri yalnız bırakmadan böyle güzel ortamları sağlıkla, huzurla, neşeyle yaparız' ifadelerini kullandı.

Final karşılaşmasını izleyenler arasında Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşad Sezen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan yer aldı. (DHA)