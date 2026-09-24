İSTANBUL, (DHA) - KANAL D'nin sevilen yarışması Beyaz'la Joker'in bu akşamki bölümünde, Türkiye'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktör Zeynep Mestan yarışmacı koltuğuna oturuyor.

Kanal D'nin 3 milyon TL büyük ödüllü yarışması Beyaz'la Joker, bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle izleyicileri heyecan ve eğlence dolu anlara ortak edecek. Programda, Türkiye'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktör Zeynep Mestan, Beyaz'la yarışacak.

'KADINLARA İLHAM VERECEK'

Süper Amatör Lig ekiplerinden Turgutluspor'un tarihindeki ilk kadın teknik direktör olarak dikkat çeken Mestan, sergilediği özgüvenli performansla Beyazıt Öztürk'ün takdirini kazanacak. Futbola ilişkin değerlendirmeleriyle kadınlara ilham verecek olan genç teknik direktör, bilgi ve birikimiyle ekran başındakilerin de beğenisini toplayacak.

'ÇOBAN MEHMET GÜLDÜRECEK'

Yarışmanın bir diğer dikkat çeken ismi ise çobanlık yapan Mehmet Durgun olacak. Edebiyat ve finans eğitimi alan Durgun, çobanlık anılarından kesitler paylaşarak stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşatacak. Büyük ödüle emin adımlarla ilerleyen yarışmacı, samimi tavırları ve genel kültürüyle de öne çıkacak.

'YARIŞMA VE EĞLENCE BİR ARADA'

Bölüme enerji katacak isimlerden biri de işletme mezunu Burcu Kotil olacak. Sorular karşısındaki neşeli ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Kotil, yarışmaya renk katarken izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

BU AKŞAM KANAL D'DE

Erdi Yapım imzası taşıyan Beyaz'la Joker, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.