PORTEKİZ, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile görüştü. Kurtulmuş, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında, 'Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile Lizbon'daki temaslarımız kapsamında baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bir araya geldik. Diplomatik ilişkilerimizin yeniden tesisinin 100'üncü yıl dönümüne denk gelen karşılıklı ziyaretlerimizin, parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Parlamentolarımız arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldığımız görüşmelerimizde, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla kıymetli mevkidaşım Jose Pedro Aguiar-Branco'ya teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.