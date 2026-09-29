İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Telekom, insan odaklı kurumsal gelişim vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Liderlik Okulu çatısı altında bir eğitim iş birliğine imza attı. Türk Telekom Akademi öncülüğünde Stanford Küresel ve Çevrim İçi Eğitim Merkezi (CGOE) ile başlatılan 'Shaping Culture, Leading Change (Kültürü Şekillendirmek, Değişime Liderlik Etmek)' programı ile üst düzey yöneticilerin kurumsal dönüşüme liderlik edecek yetkinliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türk Telekom Akademi, Liderlik Okulu çatısı altında geleceğin liderlik kapasitesini sistematik ve sürdürülebilir bir yapıda inşa ediyor. Liderlik gelişimini kurum kültürünün ve dijital dönüşümün en önemli unsurlarından biri olarak konumlandıran Türk Telekom Akademi, segmente edilmiş ve seviyelendirilmiş Liderlik Gelişim Programları ile yöneticilerin kurumsal dönüşüme liderlik edecek stratejik yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUMUZUN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak, 'Teknolojinin gücünü yetkin insan kaynağımızla buluşturmayı, dijital dönüşüm yolculuğumuzun en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda Türk Telekom Akademi ile çalışanlarımızın sürekli gelişimini destekliyor, çalışanlarımıza yaptığımız yatırımı milli yetenek ekosistemine ve ülkemizin dijital geleceğine güç kattığına inanıyoruz. Yetenek kazanımına, elde tutmaya ve geleceğin liderlerini yetiştirmeye büyük önem veriyor, güçlü bir yetenek ekosisteminin güçlü liderlik anlayışıyla mümkün olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Çalışan deneyimini odağımıza alarak yöneticilerimizin ekiplerine güven veren, gelişimi destekleyen ve her bir çalışanımıza değerli hissettiren bir çalışma ortamı sunmalarını son derece önemsiyoruz. Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik ederken, hayata geçirdiğimiz bu program sayesinde liderlerimizin inovasyon, değişim yönetimi ve stratejik iletişim yetkinliklerini en üst seviyeye taşıyarak gelişimleri için güçlü bir katkı sunacağız' dedi.

8 HAFTALIK LİDERLİK YOLCULUĞU

Türk Telekom Akademi Liderlik Okulu kapsamında Türk Telekom'da görev yapan direktör seviyesindeki yöneticiler için tasarlanan 'Shaping Culture & Leading Change' programı kapsamında 4 modül ve 7 başlıkta gerçekleştirilecek olan eğitimler tamamen İngilizce yürütülecek. Değerlendirme süreciyle belirlenecek üst düzey yöneticilerin katılacağı eğitimler, doğrudan Stanford öğretim üyeleri ve eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek. CGOE'nin bünyesindeki Stanford Kurumsal Eğitim'in en önemli programlarından biri olan 'Shaping Culture & Leading Change', canlı çevrim içi derslerin yanı sıra katılımcıların kendi hızlarında ilerleyebildikleri öğrenme modülleri, uygulamaya yönelik pratik tartışma oturumları ve program sonunda gerçekleştirilecek bitirme projesi sunumlarından oluşuyor.