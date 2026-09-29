NEPAL, (DHA) - NEPAL'in Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığda yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.
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Nepal basını, Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığdaki son duruma ilişkin açıklamayı paylaştı. Yetkililer, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e çıktığını belirtti. Açıklamada kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: DHA