NEPAL, (DHA) - NEPAL'in Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığda yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Nepal basını, Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığdaki son duruma ilişkin açıklamayı paylaştı. Yetkililer, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e çıktığını belirtti. Açıklamada kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.