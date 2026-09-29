Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. İncelemede; şüphelilerin banka hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu ve söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi. Burdur'da 12, Antalya'da 2 olmak üzere 14 şüpheli, 25 Eylül'de eş zamanlı operasyonla yakalandı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar, hard disk ve flash bellek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelileri dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla bırakıldı, 1'nin de işlemleri sürüyor. (DHA)