İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin sevilen dizisi Haysiyet, bu akşam izleyiciyi yürek burkan bir gizemin ortasında bırakıyor. Babası Sadık'ın bedduasını alan Aziz, Mehmet'le vedalaşıyor ve oğlunu ona emanet ediyor. Tanıtımın finalinde yaşanan korkunç kaza ise herkesi aynı sorunun peşine düşürüyor: Aziz yaşayacak mı, Sadık'ın bedduası oğlunun sonunu mu getirecek?

AZİZ'İN İSYANI

Duygu dolu bir bölümle ekrana gelecek Haysiyet'in tanıtımında Simay'ın parasıyla kendisine kamyon alan Aziz Karlıova, bu kararıyla ailesinin büyük tepkisini çekiyor. Özellikle babası Sadık ile karşı karşıya gelen Aziz, yıllardır içinde biriktirdiği isyanı haykırıyor; 'İnsan gibi yaşamak için yaptım. Sen sözünden çıkmayacak köle istiyorsun, köle! Bize yaşattığın hayat mı?'

'ALTINDA KALASIN ONUN!'

Oğlunun sözleri karşısında öfkelenen Sadık'ın ağzından çıkan beddua ise gecenin en yürek burkan anlarından birine dönüşüyor; 'Altında kalasın onun' Bu sözlerin ardından Aziz, Mehmet'in karşısına çıkıyor.

'BEN BABAMIN BEDDUASINI ALDIM'

Aziz, başına kötü bir şey geleceğini hissedercesine Mehmet'e vasiyet niteliğinde sözler söylüyor. Babası Sadık'ın bedduasının ardından hayata veda eder gibi konuşan Aziz, Mehmet'ten Emirhan'ı yalnız bırakmamasını istiyor ve 'Ben babamın bedduasını aldım. Sadık Karlıova benim ipimi çekti. Olur da bana bir şey olursa Emirhan'ı bırakma' diyor.

AZİZ KAMYONUN ALTINDA KALIYOR

Tanıtımın finalinde gerilim doruğa çıkıyor. Aziz'in arkasından hızla bir kamyon geliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan Sadık ve Ahmet'in gözleri önünde Aziz kendisini kamyonun altında buluyor. Bir anda yaşanan kaza herkesi şoke ederken, Aziz'in akıbeti belirsizliğini koruyor. Sadık'ın öfkeyle ettiği beddua gerçek mi olacak? Aziz yaşayacak mı? Bu soruların yanıtı yeni bölümde ortaya çıkacak.

Süreç Film imzalı Haysiyet bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.