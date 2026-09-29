İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER Belediyesi, 2019 yılından bu yana ilçede 51 bin 221 bağımsız birimin kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiğini duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada Bahçelievler'de Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında onaylanan 25 bin bağımsız bölümün 5 bin 781'inin ilçede bulunduğu, hak sahiplerine sağlanan toplam desteğin ise 17 milyar liraya ulaştığı aktarıldı.

Bahçelievler Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında, ayrıca 2026'nın ilk 8 ayında Yarısı Bizden Kampanyası'nda İstanbul'da ilk sırada yer aldığını bildirdi. 2019 yılından bu yana ilçede 51 bin 221 bağımsız birimin yenilendiği kaydedildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bahçelievler'de 2019'dan bugüne kentsel dönüşüm kapsamında 51 bin 221 bağımsız birim yenilendi. İstanbul genelinde yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında onaylanan toplam 25 bin bağımsız bölümün 5 bin 781'i Bahçelievler'de yer aldı. Böylece İstanbul genelinde kampanya kapsamında onaylanan bağımsız bölümlerin yüzde 23'ünden fazlası tek başına Bahçelievler'den oluştu.

Kampanya kapsamında Bahçelievler'deki hak sahiplerine sağlanan toplam destek tutarı ise 17 milyar liraya ulaştı. Ortaya çıkan bu tablo, ilçede kentsel dönüşüme gösterilen yoğun ilgiyi ve Bahçelievler Belediyesi'nin vatandaşların bilgilendirilmesi, başvuru ve dönüşüm süreçlerinin koordinasyonunda yürüttüğü çalışmaların ulaştığı ölçeği ortaya koydu. İstanbul genelinde yapılan tüm kentsel dönüşümlerin yüzde 25'ini tek başına Bahçelievler Belediyesi üstlendi. Bahadır döneminde kentsel dönüşüme verilen öncelik, belediyenin açıkladığı verilere de yansıdı.'

Bahçelievler Belediyesi'nin verilerine göre ilçe; 2024 ve 2025 yıllarının ardından 2026 yılının ilk 8 ayında da İstanbul'da kentsel dönüşümde ilk sırada yer aldı. Eski ve riskli yapı stokunun yenilenerek komşuların depreme karşı daha güvenli yapılara kavuşmasını hedefleyen belediye; bilgilendirmeden proje ve ruhsat süreçlerinin hızlandırılmasına, 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın koordinasyonundan teknik desteğe kadar dönüşümün her aşamasında çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel dönüşüm süreçlerini dijital ortama da taşıyan Bahçelievler Belediyesi, hayata geçirdiği dijital takip sistemiyle vatandaşlara ve müteahhitlere büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar ve müteahhitler, dönüşüm sürecindeki binalarının hangi aşamada olduğunu ve işlemlerin ilerleyişini belediyeye gelmeden online olarak takip edebiliyor. Böylece süreçlerin daha şeffaf, hızlı ve kolay takip edilebilir şekilde yürütülmesi sağlanıyor.

Kentsel dönüşüm alanında toplam 10 ayrı imar planını hayata geçirdiklerini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, dönüşüm faaliyetlerinin sahadaki somut sonuçlarına dikkat çekti. Bahadır, bu kapsamda, 2026 yılının ilk 8 aylık periyodunda toplam 1190 bina güvenli yaşam alanları inşa edilmek üzere yıkılırken, aynı dönemde ilçede 710 yeni yapı ruhsatı verilerek hız kesmeden yola devam edildiğini aktardı.