ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ekim ayında yeniden raylara ineceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ekim ayında yeniden raylara ineceğini bildirdi. Uraloğlu, söz konusu hattın Ankara ile Zonguldak arasında turizm odaklı demir yolu ulaşımına katkı sağladığını kaydetti.

'2 EKİM'DE BAŞLAYACAK'

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 2026 yılı seferlerine 2 Ekim'de başlayacağını belirten Uraloğlu, 'Trenimiz 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde Ankara'dan Zonguldak'a, 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde ise Zonguldak'tan Ankara'ya hareket edecek' ifadelerini kullandı.

Ankara-Zonguldak seferlerinin cuma günleri saat 23.00'te, Zonguldak-Ankara seferlerinin ise cumartesi günleri saat 23.00'te gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, trenin 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet vereceğini kaydetti.

'BU YOLCULUK, DEMİR YOLU İLE TURİZMİ BULUŞTURACAK'

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk turistik seferlerinin 2025 yılında gerçekleştirildiğini hatırlatan Uraloğlu, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda geçen yıl 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer düzenlendiğini ifade etti. Uraloğlu, 'Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferinden itibaren Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını demir yoluyla keşfetmek isteyen yolcularımıza farklı bir seyahat deneyimi sundu. 2026 yılında da bu deneyimi sürdürüyoruz' dedi.

Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin güzergah üzerindeki şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin keşfedilmesine de imkan sağladığını belirtti. 2026 yılı programında Ankara'dan Zonguldak yönüne seyahat eden yolcuların Yenice'de, dönüş güzergahında ise Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacağını bildiren Uraloğlu, 'Yenice'nin doğal güzelliklerinden Zonguldak'ın tarihine, Çankırı'nın kültürel mirasından Kalecik'in değerlerine uzanan bu yolculuk, demir yolu ile turizmi buluşturacak' açıklamasında bulundu. (DHA)