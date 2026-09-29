İRAN, (DHA) - İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 'Katarlı ara bulucular üzerinden ABD'ye sunduğumuz önerilerin yanıtını bekliyoruz' dedi.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD'nin New York'ta kentinde ara bulucularla gerçekleştirdikleri görüşmelerine ilişkin açıklamada bulunduğunu duyurdu. Arakçi, ara bulucu Katarlı yetkililerle dün bir araya geldiklerini söyleyerek, ABD'nin yanıtını beklediklerini bildirdi. Arakçi, 'Yarına kadar bir yanıt umuyoruz. Kısa süre içinde Tahran'a dönüyorum, cevap iletildikten sonra kararlar Tahran'da verilecek. İran'ın pozisyonu değişmedi, nükleer konusunda herhangi bir konuşma yapılmadı. Tartışmalar Hürmüz Boğazı ile ilgili. Hürmüz Boğazı ancak ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesi halinde açılacak' ifadelerini kullandı.

İran'ın şartlarının adil ve mantıklı olduğunu belirten Arakçi, 'Eğer ABD'liler barışçıl bir çözüm arayışında olduklarını söylüyorlarsa biz o çözüm yolunu sunarız. İran savaşa hazır ve onların eylemlerine askeri olarak karşılık veriyor. İran'ın söyleyecek sözü var ve diplomasi alanında kendi mantığına uygun adım atıyor' diye konuştu.