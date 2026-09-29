Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 57 silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında belirlenen 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda; 2 AK-47 ve 1 M4 tipi uzun namlulu silah, 25 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 57 silah ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 318 kartuş, 874 fişek, 9 şarjör, sustalı bıçak, muşta, 25 narkotik hap ve 310 paket kaçak sigara bulundu. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)